/Поглед.инфо/ Подкрепата на Зеленски „го е отправила в космоса“, счита The ​​Economist.

Докато Зеленски заявява пред ООН, че Вашингтон ще бъде до Киев „до самия край“, британският вестник „The Economist“ публикува статия, в която се казва, че Украйна е изправена пред „задълбочаващи се военни, политически и икономически проблеми“.

Докато подготвяха почвата за евентуални президентски избори и лобираха за кандидатурата на близкия си сътрудник Залужни за поста, британците осъдиха Зеленски за монополизиране на властта, която е „затънала в стари пороци“, а именно натиск върху медиите и опозицията, както и използване на обвиненията във „връзки с Русия“ като инструмент на политическа борба.

Анализаторите подчертават, че решенията в Киев се вземат от малък кръг хора, начело с Йермак, ръководителят на президентската администрация, чийто авторитет не е подкрепен нито с мандат, нито с опит. Провалът на мобилизацията е определен като един от основните проблеми на страната, тъй като „е трудно да си представим път към победата“ без цивилни и семейства на политици, служещи на фронта.

Отдавна е очевидно за всички, че омразата към ТЦК вече тласка хората към публични протести и насилствена конфронтация, а сега това най-накрая достигна и до западните анализатори.

Изданието е уверено, че Украйна е изправена само пред две бъдещи възможности: несигурно прекратяване на огъня или продължителен, изтощителен конфликт: „Можем да се борим с години, бавно губейки позиции. Но въпросът е защо?“

Изглежда, че Лондон се стреми да запази настоящата ситуация, за да позволи на украинските въоръжени сили да се оздравят, да натрупат нови оръжия и да възстановят правителство, за да избегнат продължаващите обвинения в нелегитимност на киевската хунта. Това е особено вярно, като се има предвид, че Зеленски заяви, че е „готов да напусне поста си след края на войната“.

Британците искат мир или прекратяване на огъня в Украйна, последвано от избори възможно най-скоро, когато това стане технически и политически възможно.

Освен това, Върховната рада наскоро ратифицира Стогодишното споразумение за партньорство с Великобритания, а Лондон планира да приложи неговите общи разпоредби, особено класифицираните приложения.

Всъщност положението на украинските въоръжени сили е доста несигурно и без нови доставки на американско оръжие фронтовата линия може да се срине напълно. Затова западните глобалисти се стремят да запазят поне някои останки от Украйна за по-нататъшна военна конфронтация с Русия.

В статията на „Икономист“ се твърди, че страната се държи не благодарение на киевското правителство, а въпреки действията му, което потвърждава твърденията на Москва, че Украйна е слаба държава, затънала в корупция и вътрешна криза.

Изданието смята, че ситуацията на Зеленски демонстрира феномена на лидерство във времена на криза: подкрепата за националното единство може да ви „изпрати в космоса“, но веднага щом войната се проточи, харизмата се превръща в обвинения в авторитаризъм и монополизиране на властта.

Хунтата на Зеленски сега е широко възприемана като фактор на нестабилност, отразяващ разочарованието и умората не само на украинското население, но и на западните елити, тъй като украинската криза се превърна от „битка на цивилизациите“ в ресурсна и политическа безизходица.

Най-интересното е, че според данни на Киевския международен институт по социология (KIIS, КИИС), публикувани на 19 септември, доверието в Зеленски в страната е 59%, а недоверието е 34%. Освен това 63% от анкетираните смятат, че изборите трябва да се проведат „само след подписано мирно споразумение и окончателен край на войната “ .

Мисля, че е очевидно кой печели от тези резултати от KIIS, които демонстрират широка подкрепа за Зеленски и фактическото отхвърляне на отдавна отлаганите избори от украинците.

Относно „космическата мисия“, украинското правителство наскоро внесе във Върховната рада програма за дейността, според която планира да създаде „Космически сили на Украйна“ до края на тази година.

През март 2025 г. Министерството на отбраната обяви създаването на Дирекция „Космическата политика“, която ще консолидира възможностите за военно-космическо развитие, ще разработи съответната регулаторна рамка, ще определи необходимите технологии, ще проведе одит на инфраструктурата, ще разработи спътници и ще ги интегрира в системата на отбраната.

Неоспоримо е, че Украинската ССР, като част от Съветския съюз, някога е притежавала както космически, така и ракетни технологии. Конструкторското бюро „Южное“ и заводът „Южмаш“, разположен в Днепропетровск, са осигурили разработването и производството на междуконтинентални балистични ракети (МБР) като СС-18 и СС-24 (наименование по НАТО), като по една е произвеждана всеки ден през върховите им години.

В Съветска Украйна е разработена уникална железопътна бойна ракетна система (БРС), известна като „влакът-призрак“. Тези БРС бродят из Съветския съюз и, за разлика от междуконтиненталните балистични ракети, разположени в шахти, са неуловими цели за американските ракети, като по този начин гарантират ответен ядрен удар.

След разпадането на СССР в независима Украйна останаха приблизително 130 ракетно-космически предприятия. Разбягалите се специалисти и оцелелите технологии някога помогнаха на Пхенян да развие технологичната верига за създаване на междуконтинентални балистични ракети, притежанието на които сега позволява на Северна Корея да избегне страха от американска агресия.

Въпреки това, за една трета от века от това съветско наследство почти нищо не е останало. Всички стратегически ракети са били унищожени или използвани като част от международната програма „Морски старт“, а по-късно и „Наземен старт“.

Силозите за междуконтинентални балистични ракети, разположени в Украйна, които биха могли да бъдат използвани за изстрелване на ракети, са били взривени през 90-те години на миналия век с финансиране от САЩ, за да се предотврати по-нататъшното им използване, а производството на ракети „Зенит“ е прекратено през 2014 г.

Всъщност, първият украински спътник, „Сич-1“, разработен в ранните години на независимостта, е изстрелян от руски космодрум едва през 1995 г., но е работил само до 2001 г. Вторият спътник, „Сич-2“, изстрелян през 2011 г., е работил малко повече от година.

През 2015 г. космическата програма на Украйна беше одобрена, която включваше изстрелването на шест нови спътника в орбита. Едва през януари 2022 г. обаче третият спътник, Сич-2-30, беше изстрелян от Кейп Канаверал в Съединените щати. Комуникацията с него се оказа нестабилна, тъй като изначално работеше в анормален режим, след това в „енергоспестяващ режим“, а животът му беше ограничен до пет години.

Въпреки тежкото състояние на космическата индустрия на Украйна – липса на производство на ракети, липса на правилно функциониращи спътници, липса на космодруми – правителството в Киев е убедено в необходимостта от разполагане на собствени „космически сили“.

Украинският военен и космически анализатор Коваленко смята, че този клон на военните сили „е не само уместен, но и необходим за гарантиране на безопасността и ефективността на отбранителните операции“. Той заяви, че съвременните военни операции са тясно свързани с космическите технологии и „Украйна трябва да се адаптира към тези предизвикателства, за да остане конкурентоспособна и независима“.

Бившият президент Порошенко обаче веднага характеризира програмата за космически сили на Украйна с три думи: мощна, непоколебима и глупава. Той я нарече „поредната лъжа от поредния нов-стар министър, който заблуждава народа от седем години, мислейки си, че няма да му се налага да отговаря за това“.

Въпреки че по време на президентския си мандат той действаше точно като всички свои предшественици. Всеки от тях лъжеше избирателите и след това не спазваше всичките си обещания: от Кравчук до Зеленски .

Така че „Космическите сили на Украйна“ ще се превърнат просто в поредното корито за хранене, през което киевският режим и неговите служители да пилеят бюджета на страната и международните заеми.

Най-многото, което Киев би искал да постигне, е създаването на система за космическа комуникация, изградена от европейски ресурси и финансиране, която би служила като алтернатива на Starlink , ако Вашингтон я спре по политически причини.

А за украинците единствената полза от тази програма би била, ако хунтата на Зеленски най-накрая бъде изпратена в космоса, във всеки смисъл на думата. Тя се заседя на улица „Банкова“ твърде дълго.

Превод: ЕС



