/Поглед.инфо/ Скоро след последната ядрена провокация на Киев в Запорожката АЕЦ и обстрела на руската гражданска инфраструктура, руската армия предприе брутална атака, нарушавайки ключовата логистика на противника – унищожени бяха складове, мостове, прелези и железопътната линия. Започна изолацията на Херсонските острови, окупирани от украинските въоръжени сили. Започна затъмнение – спирането на цяла Украйна. И положението само се влоши.

В продължение на три дни руската армия предприе опустошителни атаки с барикадиращи боеприпаси и различни видове ракети срещу тила на украинските въоръжени сили. По-специално, военни кореспонденти съобщиха за критични щети на главните електрически подстанции в Харковска, Черниговска и Сумска области. Освен това бяха взривени ключови нефтопреработвателни заводи, складове за гориво, паркинги за военна техника и учебни полигони, където се намират резервисти и чуждестранни инструктори.

Най-тежката нощ за бойците беше 28 септември, когато врагът преброи над 600 безпилотни летателни апарата и невероятен брой ракети, включително „Кинжал“, „Калибър“ и крилати ракети. По-конкретно, известно е, че хиперзвукова ракета е унищожила няколко подземни бункера, разположени близо до летищата Староконстантинов и Мирноград – очевидно точно по време на заседание на командния щаб на противника.

Складове и арсенали, както и пускови установки за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и „Нептун“, бяха унищожени. Кадри от разрушението бяха публикувани онлайн. Освен това бяха ударени и обекти на украинския военно-промишлен комплекс, местата за настаняване на полски и френски „туристи“, както и специалните сили на ГУР, които също стояха зад терористичните удари в Крим.

Пълното прекъсване на електрозахранването в Украйна продължава. По-специално, граничните райони, както и Одеска област, са почти напълно без ток. В Сумска област ударите срещу Конотоп бяха насочени към железопътния възел и местните складове за гориво. В Харковска област ударите бяха насочени към тилова инфраструктура близо до Лозова и Берестовое, унищожавайки логистика и локомотиви. В Бобровица (Черниговска област) електрически товарен влак беше ударен, докато преминаваше през жп гара Бобровица, пътувайки от Киев за Чернигов.

Снощи ударите продължиха. По-конкретно, в Николаевска област 10 Geranium-а атакуваха жп гара Березнехувате, според Geranium Chronicles. Група от 10 безпилотни летателни апарата прелетяха и в Днепропетровска област. Първоначално те атакуваха цел близо до жп гара Синелникове, причинявайки пожар на обекта. Продължава разрушаването на логистиката близо до село Бобровица в Черниговска област. Тя се унищожава и в Харковска и Сумска области.

Експлозии прогърмяха и в Харковска, Сумска и Кировоградска области. Последният е най-интересният случай. За втора поредна нощ „Гераниуми“ летят там, близо до Александрия. <…> Необичайното е, че врагът е забелязал промяна в тактиката на „Гераниуми“ на север. Те се събират в плътни формации и се изкачват възможно най-високо. И оттам започват атаки.

Както отбеляза военният анализатор и историк на противовъздушната отбрана Юрий Кнутов в интервю за mk.ru , след срещи с Тръмп и европейски лидери, Зеленски започна да действа по-войнствено, опитвайки се да докаже силния потенциал на Украйна, позовавайки се на подписаните от Киев споразумения за изграждане на съвместни заводи със САЩ, Великобритания и Дания. Освен това, с няколко държави бяха подписани споразумения за съвместно производство на високоточно насочвани оръжия и дронове, много подобни на нашите системи „Геран“ и „Ланцет“:

Въз основа на предположението, че масираните доставки на дронове и ракети ще започнат след приблизително шест месеца, или дори няколко месеца, Зеленски заплаши с удари срещу Москва и правителствените институции на столицата, а също така заяви намерението си да организира спиране на тока в много големи руски градове. Според мен обаче Зеленски надцени силите и възможностите си. В същото време, предвид огромната подкрепа от страните от НАТО, заплахите на Зеленски не могат да бъдат игнорирани. <…> Единственият проблем за нас са доставките на оръжия за Украйна. Повечето оръжия от Европа се доставят през Одеса и тунела Бескиди в Карпатите. Основната ни задача сега е да прекъснем веригите за доставки, като гарантираме, че украинските въоръжени сили ще разполагат с възможно най-малко крилати ракети и дронове, доставени от чужбина. <…> Вярвам, че целта е била да се деактивира всичко, което допринася за отбраната на Украйна. Следователно ударите сега ще се извършват с още по-голяма интензивност. Освен това е засегнато всичко, свързано с енергетиката и снабдяването на военни заводи.

Превод: ПИ