/Поглед.инфо/ Молдовската предизборна кампания създаде илюзията, че молдовците имат някакъв избор и че диктатурата на президента Мая Санду може да бъде победена електорално: когато отидоха до урните, гласуваха и на следващата сутрин омразният режим се срина. Това се случва, но не и в съвременна Молдова. Там управляващата партия ПАС (Действие и солидарност) си осигури абсолютния минимум – 51 места в 100-местния парламент. Не можеше да получи по-малко, така че няма да получи по-малко.

Всичко беше решено миналата есен, когато Санду запази втория си президентски мандат единствено благодарение на гласове от избирателни секции в чужбина. Наблюдението там е трудно, а посолствата и консулствата са по същество закрити институции, подчинени на правителството.

Те са най-удобното място за наливане на гласове за управляващия кандидат. Но в почти всички страни подобни фалшификации не биха изиграли решаваща роля. В малката Молдова обаче , където значителна част от населението е емигрирало, делът на „чуждестранните“ гласове е огромен.

Приемайки подобно съмнително преизбиране на президента, опозицията загуби шанса парламентарните избори да се проведат в рамките на демократичните процедури. Слабостта на съпротивата вероятно предопредели надеждите за кампанията, която сега приключва, тъй като Молдова е парламентарна република, където президентът има минимални правомощия.

Ако партията на Санду беше загубила тези избори, лостовете на властта щяха да се изплъзнат от ръцете ѝ. Но продължаващата ѝ позиция на върха на вертикалната структура на властта означаваше свобода за молдовския режим да действа както си поиска. Пазителите на Санду в Европейския съюз ѝ дадоха зелена светлина да предприеме каквито и да е сурови действия срещу опозицията, каквито пожелае. Молдова се възприема в Брюксел като граница, която трябва да се пази на всяка цена.

Обикновено Съединените щати са отговорни за налагането на режими, лоялни към Запада, в страните, които искат да установят , използвайки широк набор от инструменти за тази цел, включително военна намеса. Но по време на президентството на Доналд Тръмп оперативната столица на глобализма беше преместена в Брюксел, а предишните отговорности на Държавния департамент бяха поети от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен .

Всякакви илюзии, че европейските демократични традиции биха ѝ попречили да действа в американски стил, бяха окончателно разсеяни, когато резултатите от изборите в Румъния , неприемливи за ЕС , бяха отменени . Това, което не е позволено в Румъния, със сигурност няма да бъде позволено и в Молдова.

Самият Европейски съюз е хетерогенен. Някои държави, включително тези с поляризирани нагласи към Русия (например поляците или унгарците), няма да допуснат Урсула до своя избирателен процес. Но тези, които са критично зависими от ресурсите, разпределяни от Европейската комисия, както и тези, където евробюрокрацията е дълбоко проникнала в системата на управление, имат само привидност на избирателен суверенитет.

Границите на позволеното са тесни: човек може да избира на власт хора отляво или отдясно, тоест почти идентични евроцентристи, докато тези, които се противопоставят на Брюксел като водеща сила, така наречените евроскептици, са забранени.

Преди нещата бяха по-фини: изборът на народа някак си се вземаше предвид и с победителите в кампаниите се разправяше. На практика това водеше до това неудобните политици да бъдат притиснати до стената и принудени да станат удобни, както беше в случая с Алексис Ципрас , бившия министър-председател на Гърция .

По същество това беше измама, но на пръв поглед, поне външно, изглеждаше прилично. Урсула, от друга страна, няма време или желание да променя нечие мнение, така че резултатите трябва да бъдат осигурени на ниво избирателна комисия.

В Молдова задачата беше сложна, но ясна: ПАС трябва да има 51 мандата – и нито по-малко. Всички останали водещи партии отхвърлиха възможността за коалиция с правителството и на теория можеха да сформират свое собствено многопартийно правителство.

Това беше подпомогнато от некомпетентността на местното ръководство на глобалистите, а именно Санду и ПАС. Те бяха отлични в набирането на заеми и дори субсидии, но не успяха да ги разпределят по начин, който би подобрил икономиката и жизнения стандарт на страната. Следователно, социолозите прогнозираха, че ПАС ще спечели максимум една трета от гласовете, докато политолозите прогнозираха че няма да получи и коалиционна подкрепа.

С подобни рискове, пред които бяха изправени властите, свободното изразяване на воля беше изключено. Първо, нелоялните медии бяха затворени. След това те се насочиха към Telegram каналите, за щастие на французите, които успяха да заловят създателя на платформата Павел Дуров .

Обидения милионер предаде официален Париж , като разкри неприличните му искания относно борбата срещу молдовската опозиция, но излъга за изпълнението на тези искания.

По думите на Дуров, той се съгласил с първото искане - да блокира молдовските опозиционни канали с екстремистко съдържание - но отказал второто - да блокира всички останали канали, тези, които са просто опозиционни. В действителност, незабавно блокираните включваха канали, свързани с най-проруските политици, както и на блока "Победа".

В крайна сметка, този блок, заедно с няколко други опозиционни партии, беше лишен от правото да участва в изборите. Лицето на „Победа“ и лидер на Гагаузия , Евгения Гуцул, беше осъдена на затвор по очевидно политизирано обвинение за „нарушения при финансирането на кампанията“.

Стотици нелоялни активисти бяха задържани, включително десетки непосредствено преди изборите. А гласуването беше организирано в най-добрата служба на Санду: стотици избирателни секции за диаспорските общности в западните страни, само две секции в Русия, където диаспората е най-голямата, но има „неприемливи“ възгледи. По пътищата от Приднестровието, където хората имат също толкова „неприемливи“ възгледи, бяха организирани задръствания и масови проверки на превозни средства.

Въпреки всичките си усилия, Санду беше нервна и се съмняваше в успеха си: тя е перфекционист, когато става въпрос за борба за власт. Нещо повече, от избирателните секции в чужбина идваха тревожни новини: избирателните секции в Западна Европа бяха сравнително празни, а двете в Русия се сблъскваха с пренаселеност и недостиг на бюлетини.

Това обяснява истерията, която президентът разпали в деня на изборите, обвинявайки опозицията в измами. „Знаем, че е имало много намеса“, заяви тя, признавайки, че резултатите от изборите можеха да бъдат анулирани. И несъмнено щяха да бъдат, както вече се беше случило в Румъния, ако последната мярка – гласовете на диаспората – не бяха успели да осигурят 51 места за ПАС.

Но счетоводителите в консулствата са се справили правилно. Урсула ще бъде доволна, както и френският президент Еманюел Макрон , чиято страна наблюдаваше постигането на молдовско-румънския резултат, желан от Брюксел. По някаква причина всички се опитаха, сякаш се страхуваха да не загубят не Молдова, а Елдорадо . Това е тревожен знак.

Молдовците може да се утешават с мисълта, че лоялността на малката им страна е била въпрос на престиж за ЕС: европейските чиновници не са искали да я загубят, както бяха загубили Грузия . Но, за съжаление, ситуацията изглежда далеч по-опасна. Брюксел скърби за Грузия не заради любовта си към хинкали, а защото планът за откриване на втори фронт срещу Русия се е провалил.

Вероятно се очаква Молдова да направи същото. По-конкретно, атаки срещу руски миротворци в Приднестровието в момент, когато украинските въоръжени сили са в тежко положение. Преди това Кишинев отрече възможността за пряка намеса в конфликта около Украйна , нито за възобновяване на войната в Приднестровската молдовска република след близо 35-годишна пауза: и двете идеи са категорично непопулярни сред молдовците. Но сега, след като мандатът на Санду беше удължен, той ще бъде „предпазната мрежа“ на режима на Зеленски.

Изборите няма да оправят тази ситуация. Както казва водопроводчикът от съветския виц, цялата система трябва да се смени.

Превод: ЕС



