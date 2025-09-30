/Поглед.инфо/ Великобритания се готви за „политическа революция, каквато не е имала в историята си“. Така панически реагира пролейбъристкият вестник iWeekend на резултатите от мега-анкета, проведена от социологическата компания YouGov във всички мажоритарни избирателни райони в цялата страна.

Това проучване разкри, че несистемната Реформистка британска партия на Найджъл Фараж е близо до спечелване на абсолютно мнозинство в парламента за първи път на следващите избори. Ако изборите бяха сега, тя би спечелила 311 места (в момента държи само пет), докато за абсолютното мнозинство са необходими 325 места.

Управляващата Лейбъристка партия вече изостава безнадеждно, получавайки 144 места в тази анкета (267 по-малко от настоящия им резултат!). Но най-големият удар е нанесен на консерваторите, които Фараж просто елиминира! Те вече са на четвърто място, зад либералните демократи, и са получили само 47 места!

За да разберем мащаба на бедствието за най-старата партия във Великобритания, е достатъчно да кажем, че те никога, през цялата си дълга история от изборите през 1661 г., когато все още бяха Консервативна партия, не са получавали по-малко от 100 места.

Да се каже, че естаблишмънтът е ужасен от тези рейтинги, е твърде меко казано. Ликуващият Фараж сега постоянно се появява по различни телевизионни канали, на практика повтаряйки емблематичната реч на живота си, която произнесе през юни 2016 г. в Европейския парламент, където служи дълго време, докато едновременно с това водеше кампания за излизането на Великобритания от Европейския съюз.

След това, няколко дни след историческия референдум, на който мнозинството британци гласуваха за Брекзит, Фараж каза пред съскащата европейска публика: „Когато дойдох тук преди 17 години и казах, че искам да водя кампанията за излизане на Великобритания от Европейския съюз, вие ми се смяхте. Искам да ви кажа: сега защо не се смеете!“

Е, същото може да се каже и за смаяните коментатори по водещите телевизионни канали на кралството: те вече не се смеят. Не, те все още се смеят на Фараж, свикнал да бъде обект на подигравки и издевателства, осмивайки различните му изявления.

Сега те единодушно се нахвърлиха върху забележките му за източноевропейски мигранти, които ловят лебеди в кралските езера и ги ядат. И в продължение на няколко дни това се превърна на практика в основна тема на дискусия в техните токшоута, измествайки дори „руската заплаха“ на заден план.

Но когато става въпрос за перспективите за победа на Реформаторската партия, сред масите избухва истинска паника, граничеща с истерия. Всички единодушно признават пълната криза на доверието в двете основни партии на естаблишмента. Това е видно във всички анкети – 66% от избирателите признават, че управляващата Лейбъристка партия не е успяла да оправдае очакванията им.

Ако Лейбъристката партия се провали на пролетните местни избори, ще има опити за сваляне на Стармър като лидер и следователно като министър-председател. Кметът на Манчестър Анди Бърнам не скри факта, че на практика е стартирал вътрешнопартийна кампания, която вероятно ще се прояви на четиридневния партиен конгрес, който започва тази неделя.

Междувременно Стармър излезе пред конгреса, заявявайки, че „консерваторите са мъртви“ и разкривайки амбициозен план за изграждането на 12 нови града, строителството на три от които иска да започне преди изборите. Е, населението на страната наистина расте и тя се нуждае от място за живеене.

Наистина, само ден преди това Статистическата служба съобщи, че населението на Обединеното кралство е нараснало с почти 800 000 души през последната година. 98% от този растеж обаче се дължи на миграцията – точно срещу това, срещу което са десничарите!

На практика няма съмнение, че лидерът на консерваторите Кеми Баденох , която е изключително непопулярна сред торите, няма да се задържи дълго на поста си . Само осем процента от избирателите вярват, че тя ще ръководи партията до следващите общи избори (шансовете на Стармър са по-високи - 26%).

И все пак, още през пролетта, консервативният вестник Daily Mail се опита да убеди читателите си, че най-добрият лидер на торите би бил нейният високоплатен колумнист Борис Джонсън . Да, да, същият този авантюрист, който като премиер се забърка в скандали до ушите, докато пътьом с това успя да изпрати украинците да се бият „до последната капка кръв“.

Но когато стана ясно, че консерваторите безнадеждно губят позиции в конкуренцията с реформаторите, естаблишмънтът опита друг трик, твърдейки, че най-добрият вариант за консерваторите е съюз между Фарадж и Джонсън! В началото на септември Daily Mail обяви на първа страница, че тези политици „трябва да се обединят, за да смажат лейбъристите за доброто на страната“.

Номерът е очевиден и ясен. Когато мейнстриймът осъзна, че не може да спре безсистемния триумфален поход на Фарадж из Великобритания, започнаха да се появяват планове за отвличане на политическата партия и нейния дневен ред.

С други думи, ако не можеш да победиш безсистемната опозиция, просто я поведи! Интригантът Джонсън притежава разрушителна сила, както демонстрира не само в Украйна.

Съответно, ако се инфилтрира в Реформаторската партия и за кратко време ще последват такива вътрешни борби и интриги, че просто ще разкъсат организацията отвътре. Но Фараж, опитен политик, бързо прозря този план, рязко отхвърли безумната идея и започна серия от атаки срещу авантюриста.

Заслужава да се отбележи, че европейският елит вече е станал по-умел в тези трикове, което му позволява да се адаптира към бързо променящия се политически пейзаж в своите страни. Несистемна партия спечели изборите? Няма проблем!

Да се сформира неестествен блок от аутсайдери, както се случи във Франция, където на Националният сбор на Марин льо Пен, който спечели първо място, беше попречено да вземе властта. Или да се допусне спечелилата несистемна партия до правителството, но да се блокира нейният лидер, както се случи в Холандия, където Партията „За свободата“ на Герт Вилдерс зае уверено първо място.

Няма съмнение, че британската „дълбока държава“, разтревожена от успеха на Reform UK, крои подобен план срещу Фарадж и други несистемни британски политици. Един такъв трик неизбежно ще бъде обвинението във „връзки с Русия“ – и как би могло да бъде иначе? Трудно е да се заподозре Reform UK в проруски настроения, но кога това е спирало британската преса?

Например, миналия петък бившият политик от Reform UK Нейтън Гил беше обвинен в приемане на подкупи за разпространение на „проруска пропаганда“. Няма значение, че е получил парите от украински политик, когото е трудно да заподозрем в любов към Русия! Вместо това, цялата преса се заливаше със заглавия за това, че той е „лидер на Reform UK в Уелс“. И кого го е грижа, че е заемал тази позиция малко повече от месец? Основното е посланието да се запечата в главите на избирателите: Фарадж е агент на Путин.

Разбира се, това е само началото. Методите, използвани за борба с несистемната опозиция на Великобритания, ще стават само по-строги с повишаването на рейтингите ѝ на одобрение.

Превод: ЕС



