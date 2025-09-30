/Поглед.инфо/ В своя реч наскоро лидерът на тайванския район Лай Циндъ шумно злоупотребява с така наречената „военна заплаха от континенталната част на страната“ и подклажда реториката „демокрация срещу авторитаризъм“.

Във връзка с това говорителят на Службата по тайванските въпроси към Държавния съвет Чън Бинхуа заяви, че изказванията на Лай Циндъ отново разкриват неговата упорита и непримирима позиция в търсене на ескалация, конфронтация и противопоставяне между двата бряга на Тайванския проток.

„Тържествено предупреждаваме тайванските власти, че независимо колко се сближават с външни сили, за да преследват провокации за „независимост“, нито ще могат да променят факта, че Тайван е част от Китай, нито ще могат да разклатят всеобщия консенсус на международната общност и фундаменталната рамка, поддържаща принципа за един Китай“, посочи още говорителят.