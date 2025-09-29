/Поглед.инфо/ На 26 септември в посолството на Китай в Русия се състоя специална прожекция на първия китайски филм за Космоса, заснет в 8K резолюция – „Синята планета през илюминатора“. Събитието бе организирано по време на тържествен прием по случай 76-ата годишнина от основаването на Китайската народна република, както и от установяването на дипломатическите отношения между Китай и Русия. Над хиляда политици, учени, журналисти и хора от различни среди гледаха филма.

Документалният филм „Синята планета през илюминатора“ е сниман от трима тайконавти Джай Джъган, Уан Япин и Йе Гуанфу по време на шестмесечната мисия „Шънджоу-13“. Гласът зад кадър пък е на Уан Япин - първата китайска тайконавтка, която е извършвала дейност в открития Космос. Филмът показа много детайли от живота в Космоса.