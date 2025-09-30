/Поглед.инфо/ Преди 80 години, на база на осмислянето на поуките от двете световни войни, международната общност реши да бъде създадена Организацията на обединените нации, с което стартира нова страница в глобалното управление.

През тези осем десетилетия международната система с ядро ООН и международният ред, основан на международните норми, като цяло осигуриха мир и доведоха до безпрецедентен просперитет в човешкото общество. На проведената миналата седмица сесия на Общото събрание на ООН над 80% от страните членки подкрепиха признаването на Държавата Палестина, което подчертава ключовата роля на организацията в решаването на международни въпроси.

В момента света се намира в нов период на нестабилност. Унилатерализмът и манталитетът на Студената война се завърнаха. Следвоенният международен ред е подложен на сериозен удар. Ролята и позицията на ООН постоянно отслабват. Някои западни страни се отказват да изпълняват международните си задължения, отлагайки плащането на членски внос на ООН, игнорирайки правила за многостранност, вследствие на което работата и развитието на ООН са затруднени, а съмненията в ролята й се увеличават.

Като страна основателка на ООН, Китай винаги решително е подкрепял усилията на организацията за глобалното управление. На срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество в Тиендзин китайският председател Си Дзинпин за първи път представи Инициатива за глобалното управление, което даде правилна насока за създаване на по-справедлива и рационална глобална управленческа система. На провелата се през миналата седмица Конференция на ООН по въпроса за климатичните промени Си Дзинпин произнесе видео реч, в която обяви набор от мерки, които Китай ще използва за намаляване на въглеродните емисии. АФП коментира, че ангажиментът на Китай е нов крайъгълен камък в зеленото развитие на света. А според „Ню Йорк таймс“ ролята на страната е от практическа важност за успеха на тази цел.

В годината, когато светът отбелязва 80-годишнината от създаването на ООН, настоящата сесия на Общото събрание преминава под мотото „Заедно напред: Осемдесет години за мир, развитие и човешки права“. Това отразява очакванията на народите по света за траен мир, устойчиво развитие, справедливост и равнопоставеност. В този контекст Китай заяви, че ще продължи да се придържа към целите и принципите на ООН, ще защитава многостранността и ще прилага на практика четирите инициативи на китайския лидер, насърчавайки изграждането на общност на споделена съдба за по-добър и хармоничен свят.