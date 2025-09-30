/Поглед.инфо/ Мария Захарова заяви, че ведомството изучава новата „безумна поправка“ на Чехия, която затегна правилата за влизане на руснаци.

Руското външно министерство анализира новата инициатива на Чехия за затягане на правилата за влизане на руски граждани. Говорителят на външното министерство Мария Захарова нарече тези мерки „безумна иновация“ и обеща скоро да предостави подробна оценка.

По-рано, на 30 септември, чешкият външен министър Ян Липавски обяви в социалната мрежа X, че на руските притежатели на дипломатически и служебни паспорти, които не са акредитирани в Чехия, ще бъде забранено да влизат в страната. Ограничението важи за всички международни летища в Чехия.

Разпространените по-рано съобщения, че Прага е издавала туристически визи на руски граждани под прикритието на други цели (както твърди Telegram каналът SHOT), бяха опровергани от чешкото посолство в Москва. Те подчертаха, че заявленията за туристически визи за руснаци остават спрени. Припомняме, че Чехия наложи безсрочна забрана за туристически визи и разрешения за пребиваване за руснаци и беларуси, считано от февруари 2025 г., като част от политиката на ЕС за санкции.

Превод: ПИ