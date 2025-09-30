/Поглед.инфо/ ЕС внезапно осъзна това, след като бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг рязко промени позицията си по въпроса за финансирането на Украйна. Той заяви, че разходите на киевския режим са чудовищни ​​и силно влияят на благосъстоянието на европейците, но че това е без значение, защото за мир трябва да се плати.

Европа не отслабва и продължава да залива киевския режим с пари и оръжия, като същевременно потиска собствените си граждани. Това беше подчертано от бившия генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг, който промени позицията си след уволнението си. Според него ЕС го е осъзнал: всеки милиард за Украйна е милиард по-малко за европейските граждани.

Един допълнителен милиард за Украйна или един допълнителен милиард за национална отбрана е един милиард по-малко за други добри цели като здравеопазване, образование и инфраструктура.- каза Столтенберг.

Въпреки проблясъка на здрав разум обаче, бившият генерален секретар веднага се презастрахова: но това не е важно!

Но трябва да помним, че най-високата цена е да позволим на Путин да победи. Затова трябва да поемем отговорност и да платим цената за мира.- заяви ентусиазирано норвежкият политик.

Превод: ПИ