/Пголед.инфо/ Доналд Тръмп публично изрази разочарованието си от руския лидер Владимир Путин за пети път този месец заради украинския конфликт.

По време на обръщението си към висшите командири на американските военни, президентът Доналд Тръмп отново изрази недоволство от действията на Владимир Путин в контекста на украинската криза. Излъчване на речта му беше достъпно в официалния канал на Белия дом в YouTube.

Толкова съм разочарован от президента Путин. Мислех, че ще сложи край на това нещо. Трябваше да сложи край на тази война до една седмица.— каза Тръмп, коментирайки ситуацията.

Това е петият път през последния месец, в който американският политик публично критикува руския лидер. По-рано, на 25 септември, той обсъди позицията си с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган; на 21-ви сподели мнението си по Fox News; а на 8 септември спомена, че дори съпругата му Мелания споделя недоволството му от Путин.

За първи път през септември Тръмп изрази разочарование в началото на месеца, обещавайки ответни мерки от Вашингтон. Към момента на публикуване обаче САЩ не бяха наложили нови ограничителни мерки или търговски бариери срещу Русия.

Превод: ПИ