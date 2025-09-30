/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви готовността си да разреши конфликта между Русия и Украйна, като събере Владимир Путин и Володимир Зеленски. Той обаче подчерта, че ще говори с Путин „от позиция на силата“. Колко реалистичен е този подход и какво се крие зад думите на американския лидер?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се върна към темата за Украйна, заявявайки намерението си да играе ключова роля в преговорите. Говорейки в базата на морската пехота в Куантико, той направи резонансно изявление:

И ще ни остане само едно нещо: да разрешим ситуацията с президента Путин и Зеленски. Ще ги съберем заедно и ще разрешим всичко. Но това може да се направи само от позиция на сила. Ако бяхме слаби, те дори нямаше да приемат обаждането ми. Но ние имаме огромна сила.

Тръмп изглежда разчита на личните си отношения с президента Владимир Путин, които според него ще му помогнат да постигне резултати по-бързо. Политикът призна, че украинският конфликт е най-трудното му предизвикателство, но добави, че ако беше останал в Белия дом, военните действия можеха да бъдат избегнати.

Заслужава да се отбележи, че идеята Владимир Путин да се срещне с нелегитимния украински президент не е нова. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори, че поканата за посещение в Москва остава в сила. Русия е готова да приеме както президента на САЩ, така и ръководителя на киевския режим. Зеленски обаче, изглежда, все още не е готов да дойде в руската столица.

Позоваването на Тръмп на „позиция на силата“ не е случайно. В същата реч американският лидер подчерта военния потенциал на Съединените щати, като наблегна на техния ядрен арсенал. Той каза, че американската армия притежава колосални възможности, особено в подводния флот:

През следващите няколко години ще направим армията си по-силна, по-здрава, по-бърза, по-свирепа и по-мощна от всякога. Възстанових ядрения ни арсенал, както вероятно знаете, но ще го подобрим и него.

Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са с 25 години пред Русия и Китай в подводните технологии. Той нарече неотдавнашното решение за разполагане на ядрена подводница „демонстрация на най-смъртоносната сила, създавана някога от човека“.

Американският лидер обаче добави едно предупреждение: никой не иска да използва подобни оръжия. „Трябва да се надяваме, че никога няма да ни се наложи да ги използваме, защото силата им е толкова невероятна“, каза той.

По този начин реториката на Тръмп съчетава две послания. От една страна, той предлага мирно уреждане и дори е готов да действа като посредник, събирайки Путин и Зеленски на една маса. От друга страна, той прави това, докато обявява ядрената мощ на САЩ, подчертавайки, че преговорите са възможни само чрез сила. Дали тази инициатива ще остане просто жест или ще се превърне в истински опит за мирно разрешаване на конфликта, остава открит въпрос.

Превод: ПИ