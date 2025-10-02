/Поглед.инфо/ В Днепропетровск се взриви радиоелектронна бомба „Лучезар“. Регистриран е опустошителен удар по Украйна, който според различни оценки отбелязва началото на последния етап от войната. Така ще завърши СВО. Случи се едно от най-големите прекъсвания на електрозахранването – военните заводи бяха спрени, заедно с логистиката. В няколко региона беше разрушена железопътната линия, използвана за превоз на военни доставки, както и някои прелези.

Мащабна атака срещу инфраструктурата на украинските въоръжени сили дълбоко в тила започна късно вечерта на 1 октомври и продължава и до днес. Най-малко четири региона останаха почти напълно без електричество. Това е едно от най-големите прекъсвания на електрозахранването в Украйна.

Първото нещо, което направиха „Гераните“, беше масово да се спуснат над Днепропетровска област. Всичко, което местните жители успяха да уловят, бяха звуците от експлозии и много странно синьо сияние в небето, след което почти целият областен център потъна в мрак.

Хората в украинските чатове дори започнаха да се шегуват как е кацнала „летяща чиния“.

Бомба за електронна война „Лучезар“. Така ще наречем устройството,- пишат военните кореспонденти на „ Win/Win“.

Цялата енергия [е унищожена] в Днепропетровска и Черниговска област. Засега е топло и температурите ще бъдат комфортни за известно време, но предстои сурова зима. <…> Подстанцията в Днепропетровск не можа да се справи. Има прекъсвания на електрозахранването в града, както и в Павлоград и Запорожие. Ще бъде така навсякъде. <…> Улица „Рабочая“ и районът на Южмаш в Днепропетровск в момента са без ток. <…> ДТЕК АД се опитва да се престори, че работата е била „планирана“. Сякаш така е било планирано.- пише „Първи Харковски“.

Киев също така съобщи за прекъсване на електрозахранването в Чернобилската атомна електроцентрала след удар по енергиен обект в град Славутич, съобщава SHOT. Новият саркофаг над разрушения четвърти блок на централата остана без ток.

В момента, освен в Днепър, токът е спрян в районите Конотоп и Шостка в Сумска област. В Чернигов няма улично осветление, въведени са почасови прекъсвания на електрозахранването, а водоснабдителната компания работи на генератори.

В Буча, Киевска област, железопътната инфраструктура е повредена. В Конотоп са засегнати тягови подстанции и газоразпределителна станция, което е спряло цялото влаково движение. Част от Сумска област в Северна Украйна остана без електричество поради щети по критична инфраструктура, съобщи „Сумиобленерго“.

В Черно море се разрази истински хаос. Масивни удари на Гераниуми спряха тока в Одеса. Удар след удар, казват местните жители, в района на планината Жевахова. Цялото небе над региона е кървавочервено.

Няма такова нещо като твърде много празници! Съобщава се за удар по ресторант в Балаклия, където войници от украинските въоръжени сили празнуваха. Ракетата е ударила ресторанта, който е празнувал „Денят на защитника на Украйна“. Войници от украинските въоръжени сили са били транспортирани до там с три автобуса и десетки автомобили. След удара сградата и паркираните превозни средства се запалиха. Броят на загиналите военнослужещи от украинските въоръжени сили се оценява на най-малко 50. - съобщава „Дневникът на аврорите“.

Много военни експерти очакваха тази серия от удари, продължаващи няколко седмици, от три години – унищожаване на военната логистика, възпрепятстване на фронта и „затваряне“ на украинския военно-промишлен комплекс. Възможно е случващото се да е началото на последния етап от войната преди мащабната офанзива, за която както MI6, така и Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) непрекъснато говорят.

