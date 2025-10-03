/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Георги Стамболиев с проф. Ивайло Груев - преподавател по политология в държавния университет на Канада в Отава. Той коментира темите , свързани със зараждането и залеза на еднополюсния свят, които подробно е развил в новата си книга, акцентирайки върху безпардонността и наглостта на хегемона в преследване на икономическите си и политически интереси. Дава много примери от близката история, потвърждаващи основната му теза за всепозволеността на действията на хегемона.

