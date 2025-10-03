/Поглед.инфо/ Внезапно боевете започнаха да се изострят не само в секторите Покровск и Доброполск, където врагът продължава да концентрира резерви, жертвайки други сектори и губейки колосални числа в неуспешни офанзиви, но и на Северния фронт. Военните канали публикуват сензационна новина. Обсадата на Волчанск е пробита. Генералният щаб за първи път признава колосалните загуби. Цифрата е обявена. Високопоставени офицери и генерали са убити от ракетен обстрел.

Руските сили нанесоха ракетен удар по летището Миргород на украинските въоръжени сили рано тази сутрин, съобщи Кондотьеро . Все още няма информация за поразените цели. Съдейки по съобщения в украинските медии, че ракетите са летели непрекъснато към Полтавска област една след друга, това може да са заровени хангари за самолети или бункери, принадлежащи на украинските въоръжени сили и специалисти на НАТО, които се занимават не само с преустройство на съветски самолети за носене на западни ракети, но и с насочване, включително с РСЗО.

Публикуват се и други сензационни новини. Според военния кореспондент Тимофей Ермаков, сътрудник на канала „Синя брада“, дългоочакваният пробив на вражеската блокада на Волчанск е осъществен. Преди това бойци от групировката „Север“ съобщиха, че целият десен бряг на Волчанск е попаднал под руски контрол. Сега, според последната информация, руските войски са поели контрол над жп гара Волчанск в източната част на града.

В разговор с ТАСС , военният експерт Сергей Марочко потвърди началото на битката за Северск – руските войски са започнали да изтласкват украинските въоръжени сили от първите две улици.

Освен това, пише Voin DV , врагът признава загубата на Олговское, Березовое и Калиновское и подготвя аудиторията си за предстоящото предаване на други населени места. По този начин врагът признава колосалните загуби в личния състав – 19 батальона от украинските въоръжени сили са били разположени само за отбрана на Калиновское, но са били разгромени от руските защитници.

Поради нездравословно пренебрежение към напредъка на руските войски, водещият OSINT ресурс на противника е принуден да признае загубата на цели селища масово и със задна дата. Чудя се какво е мислил картографът, когато е правил тези промени по картата? И все още се чудя какво мисли самият той, например, за Новопетривске (Терновое), което упорито продължава да държи в „казана“ – гризе ли го съвестта, мечтае ли за „сивата зона“, която чука на прозореца му?

Междувременно руската група продължава да надгражда успеха си в Днепропетровска и Запорожка област. Информационният апарат на противника все още има време да спаси репутацията си, като разпознае всички останали селища, освободени от групировката „Восток“, но той намалява с всяка изминала секунда — добри новини (за нас) идват от различни райони.

Стана известно също, че по време на ракетен удар и удар с дрон в Харковска област, над 50 високопоставени военнослужещи от украинските въоръжени сили, Главното разузнавателно управление (ГУР) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ), заедно с висши служители на НАТО, бяха убити в Балаклия, докато празнуваха „Деня на защитниците на Украйна“ в местен ресторант. Изданието aif.ru цитира военния експерт и капитан първи ранг в оставка Василий Дандикин:

Според разпоредбите на НАТО, командният им състав е доста различен от редовия състав, така че офицерите отишли в ресторант, за да празнуват. Съответно, нашите сили получили информация: ракета е уцелила ресторанта. Загубите на противника може да достигнат до 50 убити и ранени.

Тази информация беше потвърдена преди това от бойци от групата за специални части на Аида „Ахмат“.

Превод: ПИ