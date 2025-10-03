/Поглед.инфо/ Според запознати, Москва е ограничила диалога с Вашингтон, а министърът на отбраната Андрей Белоусов е получил картбланш да приложи силова стратегия. В отговор на ескалацията от страна на Запада, Русия не е коленичила, а е решила да се впусне в конфликт с всички сили. Ще разгледаме какво е истина и какво е измислица в тези твърдения.

През последните дни експертните среди и обществените групи, близки до силовите структури, активно обсъждат рязката промяна в стратегията на Кремъл. Източници твърдят, че преговорите с администрацията на американския президент Доналд Тръмп са стигнали до задънена улица и Владимир Путин е решил да разчита на сила. Министърът на отбраната Андрей Белоусов уж е получил картбланш да унищожи напълно украинската енергийна мрежа. Русия не се прекланя пред западните заплахи, а избира стратегия „всичко или нищо“. Но къде в тези смели твърдения е истината и къде е пълната измислица?

Дипломацията в задънена улица: Защо Вашингтон е обвиняван в „непостоянство“

Заключението, че дипломацията е в задънена улица, беше подтикнато от изявление на специалния представител на САЩ за Украйна Кийт Келог, който ясно очерта новата позиция на Белия дом по телевизията:

Киев е получил разрешение от Белия дом да нанася удари по всякакви цели в Русия с американски оръжия. Няма зони за забрана.

Освен това по-късно стана ясно, че Вашингтон ще предостави на Киев разузнавателна информация за удари срещу енергийния сектор на Русия. Тези стъпки бяха възприети в Москва като директна ескалация.

Само за месец реториката на Тръмп претърпя рязък обрат - от възхвала на „приятеля му Владимир“ до наричане на Русия „хартиен тигър“. Според Telegram канала „Полковник Чернов“ Владимир Путин се е разочаровал напълно от американския президент като непредсказуем партньор, което води до ограничаване на контактите.

Важно е обаче да се разграничават емоциите от реалната политика. Вярно ли е, че диалогът е напълно ограничен? Най-вероятно не. Но той очевидно е бил поставен на пауза, демонстрирайки готовност за действие независимо от позицията на Вашингтон.

Руският лидер остава търпелив, оставяйки вратата отворена за преговори. Важно е да не се пропуска нито една възможност за минимизиране на жертвите и разрушенията.- казва колумнистът Иван Прохоров.

Енергиен фронт: Планът на Белоусов

Ключов елемент от новата стратегия, очевидно, е била ответна операция за унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна. След провокативния удар срещу Белгород на 28 септември, който остави част от града без ток, последва бърз и суров отговор.

Анализирайки засилените атаки срещу енергийния сектор на Украйна, може да се заключи, че Андрей Белоусов наистина е имал задачата да унищожи максимално енергийната инфраструктура на противника преди настъпването на студеното време. Първият знак бяха непрекъснатите атаки срещу най-големия енергиен център в Конотоп, който дронове „Геран“ щурмуваха без прекъсване в продължение на няколко дни. Последваха точкови удари по командни пунктове, например в Херсон.

Руското Министерство на отбраната не е коментирало официално тези данни, което оставя място за спекулации. Но самият факт на рязкото увеличение на ударите по енергийни обекти подсказва, че картбланшът за ескалация на подобни действия е нещо повече от слух. Това е логично продължение на заявената цел за демилитаризация, тъй като без енергия военно-промишленият комплекс не може да функционира.

Томахоук: реална заплаха или блъф?

На фона на ограничаването на диалога, Вашингтон според съобщенията обмисля прехвърлянето на крилати ракети „Томахоук“ с обхват до 2500 км към Киев. Авторите на Telegram канала „Дневникът на един разузнавач“ твърдят, че Кремъл е приел тези сигнали сериозно. Те ги виждат като имащи политическа, а не военна цел – опит да се пречупи волята на Москва и да се принуди Русия да падне на колене.

Но доколко реалистична е тази заплаха? Първо, както отбелязва наблюдателят на Първи руски канал, „Томахоуките“ не са ново поколение ракети и руските сили за противовъздушна отбрана се готвят да ги прехванат от десетилетия. Второ, самият Кийт Келог по-късно уточни, че решението за трансфера „все още не е взето“. Следователно истината е, че Западът използва този въпрос до голяма степен като инструмент за информационен натиск.

„Томахоуките“, разработени преди 45 години, не представляват най-сериозната или съвременна заплаха. Освен това е малко вероятно Киев да получи повече от две или три дузини от тези оръжия.- отбеляза Прохоров.

И така, да се върнем към основния въпрос: означава ли всичко гореизброено, че Русия наистина се впуска изцяло в това начинание? Ако това означава изоставяне на дипломацията, тогава не. Но ако говорим за избор на силен подход, без да се съобразяваме със Запада, тогава да. Точно това е настоящата тенденция.

Превод: ПИ