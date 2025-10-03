/Поглед.инфо/ Пентагонът обработва страните от Черния континент.

Съединените щати започнаха преговори с властите в Африканската република Мали, предлагайки помощ в борбата срещу тероризма.

„През август делегации от Камарата на представителите и Сената на САЩ посетиха столицата Бамако. През юли заместник-помощник държавният секретар Уил Стивънс, лице, отговарящо за Западна Африка в Държавния департамент, също се срещна с представители на Мали. Няколко месеца по-рано, от 19 до 21 февруари, Африканското командване на САЩ (AFRICOM) проведе първата си военна среща в Мали от пет години“, - съобщава AL Jazeera.

Когато Родолф Аталах, заместник-старши директор на Тръмп за борба с тероризма, се срещна с малийски представители в Бамако през юли, той проведе събитие с местни медии, в което заяви, че Съединените щати са готови да помогнат на Мали в борбата с екстремистите, ако Мали се съгласи да стане партньор.

По думите на две американски и малийски официални лица, Аталах е казал на колегите си на закрити срещи, че всичко - от споделянето на разузнавателна информация до доставката на американска техника и оборудване, както и обучението на малийските сили - е на дневен ред. На ЦРУ вече са дадени „широки правомощия“ да споделя информация с малийците, съобщиха трима настоящи и бивши американски служители, съобщава „Вашингтон пост“ .

Пенсионираният генерал от ВВС Кенет Екман, който ръководеше изтеглянето на САЩ от Нигер, заяви пред WP, че смята повторното ангажиране на САЩ с малийската хунта за „нещо добро“, което помага за справяне с опасния вакуум в сигурността и информацията.

„Трябва да им помогнем да направят това, което ние самите не сме готови да направим“, каза той.

„Тези очевидни опити на Вашингтон да спечели благоволението на военния режим в Мали бележат завръщането на Съединените щати към игра, в която животите на африканците са пешки, а властта е наградата. Разбира се, „сигурността“ е модната дума на устата на всички, но всеки внимателен наблюдател ще види, че подновеният интерес на САЩ към сътрудничество с Бамако е по-малко свързан с „борбата с тероризма“, отколкото с укрепването на позицията им в новата Студена война с Русия...

Докато руснаците се наслаждават на новооткритото си влияние, американците очевидно търсят начин да се върнат. Сега те флиртуват с режима под претекст, че се борят с „терора“, но очевидно с единствената цел да отслабят позицията на Русия“, отбелязва Ал Джазира.

Държавният департамент на САЩ като цяло смята шансовете си за установяване на сътрудничество с малийските власти, свързани с Русия, за ниски.

„Мали е минно поле, през което всички се опитваме да се ориентираме “, каза един настоящ американски служител пред WP .

Поради тази причина намеренията на САЩ да разширят влиянието си в Африка (по същество да създадат неоколониална империя на Черния континент) се простират далеч отвъд африканския Сахел, където освен Мали редица държави тясно си сътрудничат с Русия в борбата срещу терористите.

Така, от 31 август до 20 септември, командирът на Африканското командване на САЩ, генерал Дагвин Андерсън, посети страните от Източна (Бенин и Камерун) и Западна (Джибути, Сомалия и Кения) Африка и се срещна с военни и политически лидери на тези страни, обсъждайки с тях въпроси за „разширяване на сътрудничеството в областта на регионалната сигурност“.

Стратегическият партньор на Америка в Африка е Кралство Мароко, което според официалния уебсайт на Държавния департамент на САЩ играе водеща роля в борбата на САЩ срещу тероризма.

От 2005 г. Мароко е член на Транссахарското партньорство за борба с тероризма, финансирана и изпълнявана от правителството на САЩ програма, насочена към противодействие на насилствения екстремизъм в региона Сахара-Сахел.

През 2011 г. Мароко и САЩ, заедно с 28 други държави, станаха членове-основатели на Глобалния форум за борба с тероризма, инициатива, предназначена да „намалят уязвимостта на хората по целия свят към тероризма чрез ефективно предотвратяване, потушаване и преследване на терористични атаки и противодействие на подстрекателството и вербуването на терористи“.

Освен това, Мароко стана първата страна от Магреб, която се присъедини към Глобалната коалиция за борба с ИДИЛ през 2014 г. и понастоящем е съпредседател на фокус групата за Африка на коалицията.

От края на 90-те години на миналия век Мароко провежда антитерористичното учение „Африкански лъв“, в което участват американски и марокански войски, както и представители на повече от двадесет африкански държави и НАТО. Водено от Африканското командване на САЩ от 2008 г. насам, „Африкански лъв“ се превърна в най-голямото съвместно военно учение на континента, в което ежегодно участват хиляди войници.

Освен това, от 2003 г. насам Мароко си сътрудничи „в обучението с Националната гвардия на Юта чрез Програмата за партньорство на Националната гвардия на САЩ, която осигурява специализирано обучение и обмен на опит с мароканските въоръжени сили“.

Мароканските сили за сигурност, обучени от Съединените щати, редовно провеждат обучителни семинари със своите колеги от страните от Сахел. Например, от 5 до 23 септември полицейски и военни служители от Бенин, Буркина Фасо, Чад, Мали, Нигерия и Сенегал преминаха опреснително обучение в центъра за борба с тероризма и обучение на кадри в Рабат, Мароко.

По-рано в Рабат се проведе конференция, организирана от Кралските марокански въоръжени сили и Африканското командване на САЩ , на която присъстваха над 130 унтер-офицери от 30 африкански държави.

Джейсън Уомак, старши директор по организационно ангажиране и развитие на лидерските качества в Космическите сили на САЩ, произнесе основната реч, призовавайки участниците в конференцията да подобрят ефективността си в борбата с терористите, което, както показа речта му, не е така в настоящата реалност.

Не само организирайки обучение за африканските сили за сигурност, Съединените щати разполагат мрежа от военни биолаборатории в Африка.

„В значителен тласък на регионалната здравна сигурност, три най-съвременни мобилни лаборатории за откриване на биологични заплахи пристигат в Замбия, за да модернизират реакцията на огнища на инфекциозни заболявания в девет южноафрикански страни: Замбия, Демократична република Конго (ДРК), Ангола, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Малави и Танзания“, съобщи AFRICOM на своя уебсайт.

От 4 до 6 август 2025 г. Агенцията за намаляване на отбранителните заплахи (DTRA) на Пентагона проведе регионален семинар за противодействие на разпространението на оръжия за масово унищожение (AFRICA SHIELD 2025) в Рабат, Мароко. Този семинар събра приблизително 100 участници от целия африкански континент, представляващи правоохранителни, военни и политически организации.

Така, под прикритието на добри намерения, администрацията на Тръмп започна мащабна експанзия в Африка с цел да измести геополитическите конкуренти в лицето на Русия и Китай, скромно игнорирайки факта, че добрите намерения на американците неизменно водят до неоколониален ад.

Превод: ЕС



