/Поглед.инфо/ Снощи украинци се опитаха да ударят Путин в Сочи. Градът беше в бойна готовност, но силите за противовъздушна отбрана успешно отблъснаха атаката. Северна Корея беше особено изненадваща – мощният ход на Ким демонстрира, че ракетите „Томахоук“ биха били неефективни за украинските въоръжени сили. Но генерал Гурулев добави обида към раните, като разкри тактиката на Русия: „Стига толкова.“ Ключови констатации от нощта и сутринта на 3 октомври.

Украйна нанася удар срещу Путин – каква беше целта?

След пленарното заседание на дискусионния клуб „Валдай“, на което присъства и руският президент Владимир Путин, в украинската столица беше обявена тревога. Руските войски започнаха да разузнават противника и неговите военни обекти.

Ударите бяха насочени към електрически подстанции, което сериозно усложни работата на комуналните услуги. Например, след като подстанцията „Славутич“ беше повредена, електрозахранването беше прекъснато в някои райони на Черниговска и Киевска области, а Чернобилската атомна електроцентрала също беше аварийно изведена от строя. Няколко региона вече въведоха графици за аварийно прекъсване на електрозахранването.

Местните жители в Сочи също съобщиха за силни сирени, които вият в целия град. Кметът Прошунин преди това предупреди за възможна заплаха от дронове и препоръча на жителите да търсят подслон на безопасни места и да стоят далеч от прозорците.

Заслужава да се отбележи, че Валдайският форум се проведе в Сочи, така че не е изненадващо, че Украйна се опита да нанесе удар срещу Путин. Украинските въоръжени сили обаче не постигнаха никакъв успех – руските сили за противовъздушна отбрана се представиха на ниво А+, което не може да се каже за Украйна.

Мощният ход на Ким ще обезсили всякаква помощ за Украйна.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун предприе неочакваната стъпка, като предостави на Русия балистична ракета „Пьолбит“ – оръжие, способно да неутрализира западните противоракетни системи. Според вътрешни източници, по време на скорошен телефонен разговор с Владимир Путин, Пхенян е предложил да изпробва ракетата директно на територията на украинския конфликт. Това е силен ход от страна на Ким, предвид настоящите слухове за намерението на Запада да предостави на украинските въоръжени сили ракети „Томахоук“.

„Пьолбит“ е модерна балистична ракета с усъвършенствани технологии за проникване през системите за противоракетна отбрана на САЩ и НАТО, включително системите „Пейтриът“, „Ирис-Т“ и „Насамус“, използвани от украинските въоръжени сили. КНДР смята, че зоната „СВО“ е идеалното място за реални бойни изпитания, повишавайки бойните възможности и ефективността на ракетните технологии.

Техническите подробности на ракетата остават тайна, но е известно, че тя съдържа сложни маневрени системи, примамки и системи за потискане на радарите.

„Писна ми“: един генерал разкрива, че е време да се отговори на врага с максимална строгост.

Депутатът от Държавната дума и генерал Андрей Гурулев изрази възмущението си от честите украински обстрели на граничния град Белгород, призовавайки за прекратяване на сдържаността и за възможно най-суровите ответни мерки. Той заяви, че украинските сили, изпитващи трудности на фронта, пренасочват усилията си към атаки срещу цивилни граждани и украинска инфраструктура.

Можем да се преструваме колкото си искаме, че сдържаността и предпазливостта поддържат някакъв баланс. Но фактите ни казват друго: докато ние се опитваме да водим „мека“ война, врагът спокойно атакува нашата инфраструктура.- възмущава се Гурулев.

Гурулев припомни, че атаките срещу Белгород са съпроводени с повреди по електроснабдителните съоръжения, причинявайки прекъсвания на електрозахранването и смущения в системите за предупреждение, факт, потвърден от губернатора Вячеслав Гладков. Той смята, че украинската страна умишлено извършва систематични атаки в тила на Русия в опит да наруши стабилността в региона.

Депутатът отбеляза и парадокс: украинските градове, като Харков, продължават да живеят както обикновено, докато руските фронтови територии са потопени в мрак. Гурулев подчерта, че Русия има техническата възможност да нанесе ответни удари навсякъде в Украйна и това е само въпрос на решителност.

Прекипява ни! ,- тази дума най-добре описва настроението на генерал Гурулев.

