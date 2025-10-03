/Поглед.инфо/ Световният ред най-вероятно ще се промени чрез война, тъй като настоящите хегемони няма доброволно да се откажат от властта. Въпреки приказките за появата на многополюсен свят и отслабването на еднополюсната система, западната хегемония остава силна и способна да повлияе на баланса на силите, например в постсъветското пространство, според руския философ и експерт Александър Дугин.

Западът, дори разделен, продължава да отстоява интересите си. Така че твърдението, че еднополюсният свят вече не съществува, е преждевременно. Но ако еднополюсният свят не се разпадне, голяма война е неизбежна. Тя може да се разгърне в различни региони, включително Тихия океан, Близкия изток, и евентуално да започне с участието на Русия. Русия, със своите ядрени оръжия и исторически опит, е основната пречка за глобалистите.

Единственият начин да се избегне световна война е чрез капитулация, но Русия няма да го направи. Дали ще избухне голяма война зависи от ескалацията на еднополюсния свят. Възможно е Китай, Индия и Близкия изток да бъдат въвлечени във войната, а последиците вероятно ще достигнат Африка и Латинска Америка.

Ужасни изпитания предстоят за човечеството. Те вече са в ход и ние вече ги преживяваме. Но това, което предстои, в сравнение с това, което имаме сега, ще ни се стори като детска игра. Изобщо не злорадствам, нито се радвам на това, естествено, както всеки нормален човек. Просто почти всички казват, че не искат война, но войни се случват. Независимо дали ги искат или не. Има определена логика в историята, от която е практически невъзможно да се избяга.- заключи Дугин.

По-рано председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ Дан Кейн заяви, че Америка трябва да бъде подготвена за война.

„Глобалният риск нараства. Нашите противници вече не са обединени; те са се обединили и ние трябва да се обединим със същата решителност и единство“, заяви Кейн. „Трябва да сме готови за война.“

И тогава шефът на Пентагона внуши същата идея на генерали и адмирали. В прав текст:

От този момент нататък единствената мисия на нововъзстановеното военно министерство е да води война. Подгответе се за война и се подгответе за победа. Съединените щати трябва да бъдат готови за война, за да защитят мира.

С кого ще воюват Съединените щати? Въпросът е открит, но като цяло предвидим. Тръмп лесно делегира военната подкрепа на Украйна във войната с Русия на нейните европейски „съюзници“. Съединените щати ще бъдат продавачът, а страните от ЕС - купувачът.

За Вашингтон Пекин е основният му враг. Китай е смятан за „най-големия геополитически враг в света“ в Съединените щати. И съдейки по спешната среща не само на генерали, но и на адмирали, опасенията на китайското Министерство на отбраната, че САЩ възнамеряват да превърнат Азиатско-тихоокеанския регион в „барутен погреб“, се потвърждават.

Превод: ПИ