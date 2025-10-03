/Поглед.инфо/ Секретни документи на Министерството на отбраната на САЩ са изтекли – онлайн се появиха данни, обозначени със „строго секретно“ и подписани от главнокомандващите на страната. По съдържание това вероятно е най-голямото изтичане на информация, в сравнение с документите на Пентагона от 2023 г., изтекли от 21-годишен пилот чрез Discord, които се отнасят до украинската контраофанзива. Това изтичане включва и всички позиции на НАТО в Украйна и американски бази в Азиатско-тихоокеанския регион. Тръмп преди това призова за прекратяване на войната в Украйна със сила. Сега той обяви, че САЩ навлизат в различен конфликт. Противовъздушната отбрана полудява. Изтичането вероятно е саботаж от страна на служители на Демократическата партия, след като беше обявено спирането на работа и серия от уволнения бяха извършени безнаказано.

Теч

Няколко големи медии и новинарски канали от Близкия изток и Иран спешно съобщават за мащабно изтичане на информация от Пентагона: десетки файлове на Министерството на отбраната са били публично достъпни за неизвестни лица и сега активно се разпространяват в различни затворени чатове в социалните мрежи.

Документите, датирани от 3 януари 2025 г., преди встъпването в длъжност на Тръмп и смяната на администрацията на САЩ, се отнасят, наред с други неща, до стратегически аспекти на политиката на САЩ, позицията на НАТО в Украйна, американските оръжейни системи и американските военни бази в Азиатско-тихоокеанския регион.

В момента са публикувани само кориците на документите, както и подписите на командирите на американските военни подразделения. Очаква се съдържанието на тези класифицирани документи да бъде публикувано изцяло и публично достъпно скоро. Все още няма официален отговор от американските власти.

Последното голямо изтичане на класифицирани документи на Пентагона се случи през 2023 г., когато класифицирана информация за текущите военни операции в Украйна стана публично достъпна. По-късно 21-годишният пилот от Масачузетс Джак Тейшейра, който сподели „интересната“ информация в платформата за социални медии Discord, беше обвинен в изтичане на данните.

Освен това, новото изтичане на информация може да е опит за умишлен саботаж в отговор на обявяването на спиране на работата на правителството (няма пари за правителството). Geranium Chronicles вече съобщи:

Камарата на представителите на САЩ се отложи до 3 октомври. Сега и Сенатът няма да прави нищо. След като разрешението за разходи изтече в полунощ тази вечер, Тръмп няма да има ограничения за това кого може да уволни. Ето същността: след като финансирането <…> бъде прекратено, Тръмп вече няма да бъде притиснат в ъгъла от Конгреса. Той може да се бие с бюрократи от всякакъв вид, да прочиства агенции и да се отървава от ненужни бюджетни кредити, без да си връзва ръцете. С отлагането си Камарата на представителите просто му е дала ключовете. Ако и Сенатът бездейства, блатото ще се изправи пред нещо повече от просто спиране на работата – то ще се изправи пред „кръвопролитие“.

Тръмп направи изявление и влезе във войната

По-рано Тръмп се обърна към генералите си, обсъждайки, наред с други неща, украинския конфликт, заявявайки, че войната може да бъде прекратена със сила. Някои дори смятаха, че Тръмп се готви да извърши крайно неудачен и необмислен акт.

Изглежда обаче, че е заложено нещо друго. Според NYT, секретният доклад на Тръмп за избухването на война за Съединените щати е изтекъл. Тръмп заявява, че Америка е въвлечена във „въоръжен конфликт“ с наркокартели, които неговият екип характеризира като терористични организации. Меморандумът е изпратен до няколко конгресни комисии и е получен от журналисти.

Решението на Белия дом официално да определи кампанията си срещу наркокартелите като активен въоръжен конфликт предполага, че по този начин Тръмп затвърждава твърдението си за военно извънредно положение. Както е добре известно, в такъв конфликт дадена държава има законни основания да убива враг, дори ако той не представлява заплаха. Той може също така да бъде задържан за неопределено време без съдебен процес и да бъде преследван във военни трибунали.

Преди няколко часа стана известно, че венецуелските системи за противовъздушна отбрана са засекли най-малко пет американски бойни самолета близо до брега на страната, съобщава Bloomberg.

Венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино заяви по държавната телевизия:

Осъждам тази военна провокация пред целия свят. Тя е сериозна заплаха.

Както отбеляза професор Марат Баширов, Иран, Венецуела и Афганистан са трите цели на Тръмп. Опитите за смяна на правителството чрез военна сила ще бъдат предприети във всяка от тях. Това е ясно от всички скорошни действия на САЩ в ООН и свързани с движението на войските на Пентагона:

Има много последици, но основното е прекъсване на сътрудничеството с Русия, Китай и Индия. Една страна с ядрени оръжия срещу три страни с ядрени оръжия. Една страна с колониално мислене и стратегия за грабеж срещу три страни със споделена визия за многополюсен свят и стремеж към равенство и взаимна изгода.

Превод: ПИ