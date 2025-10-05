/Поглед.инфо/ Грузинските власти твърдят, че „радикални и екстремистки организации, повечето от които получават финансиране от чужбина“, се стремят да превърнат текущите избори в страната в държавен преврат. Защо, наред с други неща, са важни за Русия както ходът, така и резултатът от грузинските избори?

В събота в Грузия се провеждат общински избори, последното голямо политическо събитие в страната преди парламентарните избори, насрочени за 2028 г. Жителите избират кметове на градове, включително на Тбилиси, областни председатели и общински власти. Повече от 3,5 милиона избиратели са регистрирани в Централната избирателна комисия.

По данните от социологическите проучвания, управляващата партия „Грузинска мечта“ ще получи над 66% от гласовете. Опозиционните партии „Силна Грузия – Лело“, „Гирчи“ (Шишарка) и „За Грузия“ могат да очакват съответно 10,3%, 9,3% и 8,7%. Останалите проценти са разпределени между по-малките партии.

Само 12 партии участват в изборите. По-голямата част от опозицията реши да бойкотира предизборната кампания и да се съсредоточи върху свалянето на правителството „по мирен път“. Осем опозиционни групи, включително Обединеното национално движение (ОНД), Коалицията за промяна и „Стратегия Агмашенебели“, организираха предстоящия протест на булевард „Руставели“ в центъра на Тбилиси в събота.

В навечерието на изборния ден грузинският премиер Ираклий Кобахидзе предупреди , че всякакви противоконституционни действия от страна на радикали по време на митинга ще бъдат строго наказвани от закона. Той призова „всички политически партии и сдружения, преди да е станало твърде късно, да се разграничат от събирания, чиято цел е свалянето на конституционния ред“.

Премиерът заяви, че организаторите на митинга включват не само опозиционни сили, но и „радикални и екстремистки организации и групи, повечето от които получават финансиране от чужбина“. Разследване на телевизия „Имеди“ разкрива, че Томас Палмър, вицепрезидент на американската неправителствена организация „Atlas Network“, ръководи организацията на протестите и обучението на младежи и студенти, участващи в тях. Неговата мрежа включва младежки организации, университети, неправителствени организации и онлайн медии.

Студентите, желаещи да излязат на улицата, получават дневно между двеста и триста лари (приблизително 75 до 112 долара). Такива студенти вече са 600. По-конкретно, на Грузинския университет са преведени половин милион лари (185 000 долара) от компании, свързани с Палмър, през първата половина на годината, след което средствата са били разпределени за участниците в бъдещите протести.

По-рано тази седмица членът на Законодателното събрание на Тбилиси Звиад Куправа, един от лидерите на ОНД на Саакашвили, беше арестуван за публичен призив за сваляне на правителството на 4 октомври. Той сподели видео съобщение в социалните мрежи, призоваващо за „прекъсване на руската специална операция“, както радикалите наричат изборите. По-рано през септември Службата за държавна сигурност на Грузия (ССГ) задържа Леван Хабеишвили, председател на политическия съвет на ОНД.

Експерти твърдят, че местните избори са последният шанс на Европа да отвори „втори фронт“ срещу Русия преди парламентарните избори, насрочени за 2028 г. в Грузия.

Както е добре известно, Западът е недоволен от настоящите грузински власти поради отказа им да се включат във военната конфронтация с Москва. По-конкретно, в края на август Каха Каладзе, генерален секретар на управляващата партия „Грузинска мечта“, кмет на Тбилиси и водещ кандидат за същия пост на есенните избори, заяви :

„В кабинета на министър-председателя (Ираклий Гарибашвили – Взгляд) имаше директни заплахи, изнудване и обиди, за да ни принудят да отворим „втори фронт“. Следователно Западът се надява, че новите грузински власти ще се поддадат на този натиск – но първо трябва да бъде отстранено настоящото грузинско ръководство.

„Не е случайно, че (бившият президент Михаил) Саакашвили от затвора се обръща към поддръжниците си, че това е последният им шанс, който няма да дойде скоро, тъй като следващите парламентарни избори в Грузия ще се проведат през 2028 г. Саакашвили открито призова за революция, за това младежта да премине в настъпление“, каза грузинският експерт Петре Мамрадзе.

„Но има ли революционна ситуация в Грузия? Икономиката расте стабилно, отношенията със съседите ѝ в Южен Кавказ и с Турция са добри, а Русия не прави изявления, които местната опозиция би могла да използва. Така че може би този шанс не е налице, освен ако не е изкуствено изфабрикуван“, добави той.

Мамрадзе обърна особено внимание на изявленията на европейски бюрократи, които „продължават да говорят за някакво отстъпление от демокрацията и евроатлантическия курс и директно подкрепят радикални грузински опозиционери“.

„За тези сили в ЕС общинските избори в Грузия са и последният шанс да дестабилизират ситуацията и да доведат на власт лоялни на тях хора.“

„Всички видове санкции и изнудване от Брюксел не дадоха резултат и не доведоха до желаните резултати. Така че не е ли време Европейският съюз да се примири с реалността – че Грузия иска стабилност и мир и нека никой отвън да не диктува от какво правителство се нуждае страната?“, отбеляза той.

Според оратора, грузинските власти са прави да говорят за върховенството на закона и неговата строгост, предупреждавайки радикалите в страната и изпращайки сигнали извън нейните граници.

„Председателят на парламента Шалва Папуашвили заяви, че нито един цент от парите на ЕС няма да бъде позволено да се похарчи за отглеждане на терористи в Грузия и че Тбилиси вече няма да мълчи, ако Брюксел или столиците на която и да е държава от ЕС се опитат да финансират радикализъм тук“, каза Мамрадзе.

По думите на Мамрадзе, „Тези, които искат да създават проблеми в събота, трябва да разберат, че ще последва сурово наказание.“

„Вярвам, че правителството постъпва правилно, като затяга политиката си срещу радикализма, който толкова много възпрепятства Грузия и нейното политическо и социално развитие“, продължи анализаторът. „Чакахме това отдавна и сега, слава Богу, времето дойде.

Защо не по-рано? Те прочистиха екипа, в който, както наскоро призна Бидзина Иванишвили, основателят и почетен председател на управляващата партия „Грузинска мечта“, нямаше нужното единство и съдържаше много случайни хора и направо предатели.“

Политологът Игор Гвритишвили е съгласен, че тези избори са опит на опозицията да дестабилизира страната, за да се хареса на ЕС. „Интересно е, че в деня на изборите, дори в западните страни, има концепция, наречена ден на мълчание, когато митингите и демонстрациите са забранени.

Но в Грузия такава политическа традиция никога не е съществувала и затова радикалната опозиция ще се опита да мобилизира и изведе младите хора на улицата, за да, както обещават, да свалят това правителство „мирно“, - отбеляза експертът.

Той прогнозира, че има голяма вероятност протестите на опозицията „да не приключат мирно“ и че са възможни провокации. „Доколкото знам, грузинските служби за сигурност и полиция са подготвени за това, а правителството е уверено в победата. Проучванията на общественото мнение също потвърждават това“, обясни политологът.

Относно отказа на международните наблюдатели да пътуват до Грузия под претекст за закъсняла покана, това е един от основните скандали на предизборната кампания. „Мисията на ОССЕ/СДИЧП получи поканата месец преди изборите.

Следователно отказът да се приеме поканата, обявена за изключително закъсняла, е просто претекст за непризнаване на резултатите от изборите. Наблюдателите щяха да имат достатъчно време да си свършат работата. Те също така имаха достатъчно възможности да наблюдават и предизборната кампания“, смята Гвритишвили.

Интервюираният отбеляза, че опозиционните партии са получили ефирно време и безплатна реклама. „Мисията на ОССЕ/СДИЧП е могла лично да се увери, че предизборната кампания не нарушава правата на опозицията“, смята експертът.

Отказът да се регистрират като наблюдатели от страна на американското посолство, което редовно наблюдава изборите в Грузия от 90-те години на миналия век, и от страна на почти всички европейски посолства с изключение на Швейцария и Унгария, обаче се равнява на бойкот на изборите. „Те искат да потвърдят, че изборите в Грузия са нелегитимни, поради което не дойдоха в страната“, подчерта ораторът.

Превод: ЕС



