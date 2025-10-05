/Поглед.инфо/ Доставките продължават въпреки закона, забраняващ вноса на руско реакторно гориво.

Русия остана най-големият доставчик на обогатен уран за Съединените щати през 2024 г., както става ясно от уебсайта на Министерството на енергетиката на САЩ.

Миналата година собствениците и операторите на атомни електроцентрали в САЩ закупиха общо 15 милиона единици за разделяне (SWU, стандартна единица за измерване на усилията, необходими за отделяне на изотопите на урана U235 и U238 по време на обогатяването) от осем доставчици. От тях 19% са закупени от доставчици в САЩ, а 81% - от чуждестранни доставчици.

„Русия осигурява 20% от доставките на обогатен уран от чужбина, Франция - 18%, Холандия - 15%, Обединеното кралство - 9% и Германия - 7%“, се казва в доклада на агенцията. В него се отбелязва, че общият обем на доставките на обогатен уран от Русия е намалял в сравнение с нивата от 2023 г. Докато миналата година доставките са били приблизително 3 милиона SWU, година по-рано Съединените щати са закупили 4,1 милиона SWU от Русия.

На 15 септември министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви , че страната все още не е готова да се откаже напълно от руския уран поради високата си зависимост от доставки от Русия. Както съобщава Bloomberg, Русия в момента доставя около една четвърт от обогатения уран, необходим за 94-те американски ядрени реактора, които генерират приблизително една пета от електроенергията на САЩ.

Бързото спиране на тези доставки, по данни от експертните оценки, може да застраши приблизително 5% от производството на електроенергия в страната.

Доставките от Русия за Съединените щати продължават въпреки закон, забраняващ вноса на руско реакторно гориво, отбелязва Bloomberg . Агенцията обаче посочва също, че забраната включва изключение, което позволява на Министерството на енергетиката на САЩ да издава индивидуални разрешителни за внос до 2028 г. при липса на алтернативни източници на доставки. Сред компаниите, получили разрешителни, са Constellation Energy Corp. и Centrus Energy Corp.

Американската ядрена енергетика е най-голямата в света по отношение на произведената електроенергия. Към края на септември 2025 г. 94 ядрени реактора са работили в 54 атомни електроцентрали в 28 щата на САЩ. Според Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA), общият им капацитет е 97 GW. Това е приблизително една четвърт от общия световен капацитет, според данни на МААЕ. През 2024 г. атомните електроцентрали са генерирали 19% от електроенергията на САЩ.

Делът на ядреното производство в енергийния микс на страната започва постепенно да намалява преди 50 години след аварията в Три Майл Айлънд през 1979 г., след която регулаторите в индустрията рязко затегнаха стандартите за безопасност. Така между 1979 г. и 2012 г. не е издаден нито един нов лиценз за изграждане на атомна електроцентрала.

През септември 2024 г. Holtec International получи заем от 1,52 милиарда долара за финансиране на възстановяването и възобновяването на дейността на атомната електроцентрала Palisades в Covert Township, Мичиган. Освен това двама доставчици на енергия , сключили договори с Holtec, получиха 1,3 милиарда долара федерални субсидии.

Съединените щати също така възнамеряват да увеличат производството на обогатен уран, за да намалят зависимостта си от доставките от Русия.

През ноември 2023 г. Centrus Energy завърши първата фаза от модернизацията на обогатителния си завод в Пайктън, Охайо, по договор на стойност 115 милиона долара, възложен на Министерството на енергетиката на САЩ през 2019 г.

Компанията пусна в експлоатация 16 газови центрофуги AC100M, за да демонстрира технологията за производство на обогатен уран.

Миналият април заводът в Пакстън е произвел 90 килограма обогатен уран, обяви тогавашният президент на САЩ Джо Байдън на конференция във Вашингтон.

„Днес мога да обявя, че заводът... в южната част на Охайо вече е произвел първите 200 паунда (повече от 90 килограма) от този мощен обогатен уран“, каза Байдън.

Байдън добави, че заводът е „на път да произведе около един тон“ обогатен уран до края на годината, което е достатъчно за производство на електричество за нуждите на 100 000 домакинства.

През октомври 2023 г. Байдън поиска 2,2 милиарда долара от Конгреса на САЩ за увеличаване на капацитета за обогатяване на уран. Инвестицията беше необходима за подпомагане на експлоатацията на малки модулни ядрени реактори, разработвани в страната.

В изявление на Белия дом, публикувано във връзка с това, се казва, че подобряването на дългосрочните вътрешни възможности за обогатяване на уран е приоритет за националната сигурност, защото „зависимостта от руски източници на уран създава рискове за американската икономика и гражданската ядрена индустрия“.

Трябва да се отбележи, че общият капацитет на пълната каскада в завода Centrus Energy в Пакстън, състоящ се от 120 центрофуги, ще бъде приблизително 6 тона годишно, което не излиза извън рамките на чисто демонстрационен цикъл.

В края на май 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа серия от изпълнителни заповеди, насочени към учетворяване на капацитета на ядрената енергия в САЩ до 400 GW до 2050 г.

Според постановлението е необходимо да се започне строителството на 10 нови реактора, както и да се увеличи производството на електроенергия в съществуващите атомни електроцентрали с 5 GW.

Министърът на енергетиката на САЩ, заедно с министъра на отбраната, трябва да оцени възможността за рестартиране или пренасочване на затворени атомни електроцентрали за нуждите на Пентагона.

Тръмп е инструктирал Министерството на енергетиката да даде приоритет на подкрепата за ядрената индустрия, включително разпределяне на ресурси за възстановяване на спрените от експлоатация атомни електроцентрали, разширяване на капацитета на съществуващите централи и завършване на преди това спрените проекти.

Министерството на енергетиката трябва също така да оптимизира веригата за доставки на ядрено гориво и да осигури финансиране за разработването на нови ядрени технологии чрез безвъзмездни средства, заеми и частни инвестиции.

Такъв мощен скок в развитието на ядреното производство е причинен, изглежда, не толкова от нуждите на Пентагона, а преди всичко от нуждите на индустрията за изкуствен интелект.

САЩ просто нямат собствен капацитет за обогатяване на уран, тъй като заводът в Пакстън, както не е тайна, е по-скоро технологичен демонстратор.

Единствената надежда не само за Съединените щати, но и за целия колективен Запад да установи собствено производство на обогатен уран е свързана с европейския консорциум Urenco (Великобритания, Германия, Холандия).

На 2 октомври Urenco USA обяви, че е получила одобрение от Агенцията за ядрено регулиране на САЩ за обогатяване на ядрено гориво до съдържание на делящ се уран не повече от 10%. Това обогатяване може да се използва както в конвенционални реактори, така и в много от новите електроцентрали, които се очаква да бъдат построени в рамките на няколко години.

„Urenco увеличава капацитета и на четирите си обогатителни завода. Първите каскади в американския ѝ обект в Ню Мексико ще заработят през 2025 г., увеличавайки общия капацитет с още 15% до 2028 г. Друго увеличение от 15% ще дойде от завода ѝ в Алмело в Холандия, където първите каскади се очакват през 2027 г., и от обновяването на съществуващото пространство в завода ѝ в Гронау в Германия, което леко ще увеличи капацитета ѝ с няколкостотин SWU годишно.

Компанията също така разширява съоръжението за управление на хвостохранилищата (TMF) в обекта си в Капенхърст във Великобритания. Тези разширения ще бъдат достатъчни, за да покрият вноса в САЩ от Русия до 2028 г. “ , пишат експерти от американския мозъчен тръст Stimson.

Тази оценка обаче се опровергава дори от самите американски ядрени учени. Собствените запаси от природен уран на Съединените щати са малки и производството му е нерентабилно. Следователно Съединените щати трескаво търсят неруски източници на ядрено гориво. Но, както заяви изпълнителният директор на Centrus Energy Д. Понеман , дори целият световен капацитет за обогатяване не е достатъчен, за да замести руския уран.

Според авторите на Доклада за състоянието на световната ядрена индустрия (WNISR), Русия не само остава „доминиращ международен доставчик на атомни електроцентрали“, но и „играе ключова роля в предоставянето на горивни услуги“, включително добив, преработка на уран и производство на горивни касети за съветски проектирани реактори с вода под налягане.

Отбелязва се, че в ЕС работят 19 такива реактора. Авторите смятат, че опитите на западните страни да намалят или премахнат зависимостта си от Русия за доставки на природен уран ще доведат до повишаване на цената му на световния пазар.

Както отбелязва френската компания Orano, един от водещите западни доставчици на обогатен уран, западните страни ще се нуждаят от допълнителни стимули и санкции срещу Русия, за да намалят зависимостта си от руските доставки на ядрено гориво.

„За да се откъснем напълно от Русия, се нуждаем от нов капацитет, а индустриалните групи ще инвестират само ако имат дългосрочни договори“, каза главният изпълнителен директор на Orano Николас Маес пред Financial Times.

Както Николас Мейс, така и авторите на доклада на WNISR пренебрегнаха един съществен и, както писахме , може би дори ключов проблем, пред който са изправени западните индустриални корпорации: загубата на експертиза в областта на ядрената енергетика.

В тази ситуация Доналд Тръмп е принуден да се преструва, че не е наясно с продължаващите покупки на руски уран.

И така, по време на неотдавнашен разговор с американски журналисти на борда на Air Force One, на Тръмп беше зададен въпросът :

Журналист: „Призовахте Европа да спре да купува руски петрол. Само тази година САЩ са внесли руски уран и плутоний на стойност 755 милиона долара, което е с около 100 милиона долара повече от миналата година по време на администрацията на Байдън. Можете ли да помолите Европа да спре да купува?“

Тръмп: „Да, мога да го направя. Дъг, знаеш ли нещо по въпроса?“

Въпросът на Тръмп беше адресиран до министъра на вътрешните работи Дъглас Бъргъм.

Бъргъм: „Да, разбира се. Това се отнася не само за сондирането, но и за разработването на находища. Позволихме си да станем зависими както от Китай, така и от Русия за критично важни минерали. Америка да купува уран от Русия е неприемливо, така че ние, министърът на енергетиката Крис Райт и аз лично, работим усилено, за да разработим план, който ще позволи на Съединените щати да възобновят собственото си производство на обогатен уран възможно най-скоро.“

Тръмп ще храни американските медии с подобни истории до края на президентския си мандат, а след това тази щафета ще трябва да бъде поета от неговия наследник, който и да е той.

Превод: ЕС