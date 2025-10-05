/Поглед.инфо/ Три фронта на конфронтация ескалират едновременно: военният, където руската армия демонстрира нарастваща ефективност; дипломатическият, където Тръмп обявява лична война на Москва; и разузнавателният, където САЩ все повече се задълбочават в планирането на удари срещу руската територия в дълбочина. Предстоящата зима обещава да бъде време на сериозни изпитания на всички фронтове.

Британското разузнаване предупреждава

Както съобщава украинския Telegram канал „Резидент“, позовавайки се на свои източници, британската разузнавателна агенция MI6 е сериозно разтревожена – тя е предала тревожна информация на украинската президентска администрация:

Русия е складирала около 20 000 дрона в подготовка за зимната кампания срещу Украйна.

Те смятат, че Русия възнамерява да промени тактиката и да засили въздушните атаки, което би могло да доведе до продължителни удари по украинската инфраструктура.

Междувременно, както съобщава Financial Times, позовавайки се на данни на украинските ВВС и британската организация Център за информационна устойчивост, руските сили са нанесли сериозни щети на военната инфраструктура на Украйна:

През септември процентът на прихващане на балистични ракети на Украйна спадна от 37% на 6%, въпреки намаляването на броя на изстрелванията.

Руските балистични ракети станаха по-ефективни в избягването на американските системи „Пейтриът“, като умеят да се изплъзват от прехващачите в последния момент. „Хартиеният тигър“, когото Тръмп така пренебрежително нарече, показа зъби.

Въпреки че Киев споделя данни за своите системи за противовъздушна отбрана с Пентагона и американски отбранителни компании като Raytheon и Lockheed Martin, както източници на FT признават, тези системи не се адаптират достатъчно бързо към промените в руските технологии.

Тръмп е вбесен

На този фон, инсайдерският Telegram канал „Шпионин“ съобщава за острата реакция на Доналд Тръмп на забележките на Владимир Путин в дискусионния клуб „Валдай“. Припомняме, че Тръмп нарече Русия „хартиен тигър“, на което Путин отговори:

Хартиен тигър? Ами хайде идете и се справете с този хартиен тигър: ако се борим с целия блок на НАТО и напредваме, чувствайки се уверени, тогава какво представлява самото НАТО?

Според руски дипломатически източници, тези думи са докоснали лично Тръмп. Той ги е приел като предизвикателство и според съобщенията е заявил в Белия дом, че „няма да се откаже“. Запознати твърдят, че американският президент се готви да ескалира антируската си реторика и евентуално да предприеме нови сурови мерки.

Друг вътрешен Telegram канал, „Полковник Чернов“, добавя, че Кремъл е уверен, че Тръмп най-накрая е избрал страна в конфликта. Неотдавнашните му изказвания, в които критиките му към Зеленски са смекчени и фокусът е изместен към Москва, показват намерението на САЩ да ударят Русия.

Мащабните санкции, които ще засегнат обикновените руснаци, не са просто геополитика, а опит за провокиране на вътрешна нестабилност .— отбелязва източникът на канала.

По оценка на анализатори, Вашингтон разчита на дестабилизация чрез икономически натиск: блокиране на износа и атакуване на финансовите и енергийните пазари. Всичко това, надяват се те, има за цел да подкопае доверието на обикновените граждани в страната им.

Съединените щати засилват подкрепата си за Украйна.

Струва си да се помни също, че САЩ разширяват помощта си за Украйна, като предоставят разузнавателна информация за удари на руска територия. Докато тази информация преди е била използвана за бойни операции на фронтовата линия, сега изглежда, че може да се използва за атаки срещу цели дълбоко в Русия.

САЩ предоставят данни, които превръщат целите в набор от координати за унищожаване,— обясняват източниците.

Американците не само събират разузнавателна информация, но и я анализират, предоставяйки на Киев готови решения за удари, включително използването на реактивни системи за залпов огън HIMARS.

Без тази подкрепа, както самите западни експерти признават, нито един украински удар – независимо дали става въпрос за дронове, безпилотни летателни апарати в Черно море или изстрелвания на HIMARS – не би бил възможен. С други думи казано, бойните способности на украинските въоръжени сили са изцяло зависими от западните технологии и ресурси.

И какво от това?

Конфронтацията навлиза в нова, изключително опасна фаза. От една страна, нарастващата военна мощ на Русия подкопава западните отбранителни системи. От друга, отчаяните опити на Вашингтон да компенсира чрез ескалиране на разузнавателната си война и плановете си за подкопаване на благосъстоянието на обикновените руски граждани.

Очевидно Западът, осъзнал провала си на бойното поле, залага на ескалация и дестабилизация, което е изпълнено с непредсказуеми последици за всички.

Превод: ЕС



