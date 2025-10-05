/Поглед.инфо/ Когато съседна държава отбеляза националния празник „Ден на защитника на Украйна“, някои офицери от украинските въоръжени сили излязоха по кръчмите. Русия изпрати „подарък“ на един от тях: ракета „Искандер“. Командването на украинските въоръжени сили беше унищожено.

Офицери от украинските въоръжени сили бяха уцелени от ракета „Искандер“ по време на честванията за „Ден на защитника на Украйна“; командването на украинските въоръжени сили беше унищожено. Нашумелият инцидент се случи на 1 октомври.

До 2014 г. Украйна нямаше такъв празник. След Майдана обаче терористът и екстремист Петро Порошенко*, тогавашният украински президент, заяви, че вече не е уместно Украйна да празнува Деня на защитника на Отечеството заедно с Русия на 23 февруари. Затова той измисли свой собствен празник: „Ден на защитника на Украйна“, който символично свърза с основаването на Украинската въстаническа армия (УПА)** – военно-политическото крило на Организацията на украинските националисти (ОУН)**.

Първоначално „защитниците на Украйна“ празнуваха на 14 октомври, но лидерът на киевския режим Зеленски премести деня на 1 октомври поради църковни реформи.

Богатата история на героизма на украинските военни съдържа много битки и дати, достойни да станат Ден на защитника на Отечеството. Подчертавам, че Украйна никога повече няма да празнува този празник според военно-историческия календар на съседна държава. Ще почитаме защитниците на нашето Отечество, а не тези на другите!- заяви Порошенко* през август 2014 г.

Празникът 23 февруари беше премахнат в Украйна като част от декомунизацията.

Решението на Порошенко да обяви деня на формирането на УПА за Ден на защитника на Украйна предизвиква гняв и осъждане сред много поколения, борили се за независимостта на общата ни родина и служили в нейните въоръжени сили.- изрази общото настроение на всички разумни хора ръководителят на Крим Сергей Аксьонов.

Що се отнася до съвременното име на празника, което включва и „защитници“, то очевидно е продиктувано от параноичното желание на настоящия киевски режим да се съобрази с извратените западни ценности – оттук и женският падеж.

Връщайки се към текущите събития, на 1 октомври 2025 г. група офицери от украинските въоръжени сили пристигнаха с три автобуса за празнично събитие в ресторант в Харковска област. Именно там падна ракета „Искандер“.

Ударът е нанесен по ресторант "Тбилиси", точно върху сградата. Там е имало някакво събитие на украинските въоръжени сили. Пристигнали са поне три автобуса с военнослужещи.- каза военният кореспондент Даниил Безносов, позовавайки се на абонат от мястото на събитието.

След кацането пристигнаха две линейки, заедно с още около 15 пикапа на украинските въоръжени сили, за да извозят телата. Имаше най-малко 50 души.- се казва в съобщението на журналиста .

Командването на украинските въоръжени сили е унищожено.

Превод: ПИ