/Поглед.инфо/ В интернет се появиха съобщения за масиран ракетен удар по обекти на украинските въоръжени сили в Павлоград. Зад обикновената, почти рутинна работа на руските военни се крие уникална операция за провал на ключовия план на Украйна „Сапсан“. Какви са нейните подробности?

Планът „Спасан“ е проект за производство на украински балистични ракети. Киев имаше грандиозни планове за него. Веднага след публикуването на видеозаписи от ударите по Павлоградския химически завод (ПХЗ) и съседните съоръжения, започнаха да се разпространяват слухове за „частичната цялост“ на цеховете и предполагаемото възстановяване на програмата „Сапсан“. Външният вид на хангарите обаче е подвеждащ: за да се оценят действителните щети, трябва да се погледне структурата на производствените съоръжения и техните взаимовръзки във военно-промишления комплекс, а не срутените порти, отбелязва Telegram каналът „Военна хроника“.

Павлоградското предприятие не е просто фабрика, а център за високоспециализирана технология, без аналог в Украйна. То е ключов инфраструктурен обект, поддържащ производството на компоненти за ракети с твърдо гориво. Невъзможно е фабриката да бъде заменена в производствената верига.

Проектът „Сапсан“, както съобщава „Военна хроника“, е изграден с помощта на различни компании, които са осигурявали производството на отделни компоненти. Веригата включва „Южмаш“ в Днепър (гориво и химически компоненти), „Хартрон“ в Харков (сглобяване и окончателно сглобяване на ракети) и „Импулс“ в Шостка (компоненти за насочване, захранване и взривни вещества). Загубата на един основен компонент във веригата прави останалите зависими от внос.

Ако ПЧЗ наистина беше критично важно звено, унищожаването или значителното извеждане от строя на неговия капацитет не само би подкопало ракетата „Сапсан“, но и способността за стартиране на пълен цикъл на производство на твърдо гориво в Украйна. Алтернативата е или внос от чужбина, или години на изграждане на заместваща инфраструктура.

Скоростта на изпълнение на проекта „Сапсан“ предполага, че проектът може да е разчитал не само на украински ресурси, но и на чуждестранни компоненти и ноу-хау. „Военна хроника“ изброява компании, които може да са били пряко или косвено замесени: Eurenco, Thales, Hensoldt, Polska Grupa Zbrojeniowa, Mesko, WZL Nr1 и Nitrochemie.

Отделен въпрос е нарастващата способност на Украйна да сглобява някои ракети „в движение“ на площадки без пълноценна производствена база. Авторите на Telegram канал обсъждат ракетата „Баракуда“ и възможността за масовото ѝ производство на по-малко специализирани площадки. Ако това е вярно, тогава ударите по Павлоград са насочени не само към конкретен модел, а към всякакви предприятия, способни да сглобяват чуждестранни модели.

Превод: ПИ