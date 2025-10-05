/Поглед.инфо/ Върви се към голям сблъсък между НАТО и Русия, а подготовката за него се води още след края на Студената война, когато постепенно бе подготвена съответната инфраструктура и започна работа по формирането на желано за тази цел обществено мнение в Европа, подготвени са и нужните за целта политически лидери, смята д-р Саймън Ципис. Според него европейските граждани продължават да имат шанс да се избегне подобен сценарий, ако използват регламентираните демократични механизми и успеят да излъчат политически лидери, които са за мир и ще предотвратят очертаващия се конфликт.

Първа част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от първата част от разговора:

- Инцидентите с дронове в различни европейски страни, защо те обвиняват Русия и кой най-вероятно стои зад това, което се случва?

- Защо европейските лидери правят толкова войнствени изявления към Русия?

- Как се създават удобни политически лидери и кой е пионер в тази дейност?

- Защо вече не съществува страх от взаимно ядрено унищожение?

- Ще успеят ли гражданите на европейските държави да излъчат политици, които искат мир, а не война?

/ВИДЕО/

Втората част от интервюто гледайте тук: