/Поглед.инфо/ Недалеч от руските граници Северноатлантическият алианс продължава да разполага нови бригади (3000-5000 войници) и дивизии (до 25 000), с невероятно въоръжени формирования. Междувременно британските грантаджии пишат: „Колоните на НАТО вече са близо до Санкт Петербург“. Врагът ни сплашва – това не е учение. Дания започна мобилизация, а Тръмп, според медийни съобщения, търси претекст за започване на световна война. В публичното си обръщение към генералите от Пентагона той заяви, че въпросът, който трябва да реши с Путин и Зеленски, „може да бъде решен само със сила“.

НАТО е на прага ни

Според руски парашутисти и канала „Архангел Спецназ“, още една бригада на НАТО е разположена по границите ни :

НАТО започна формирането на нова многонационална бригада с численост до 5000 души, която ще бъде разположена в Лапландия, Финландия. Според предварителни данни бригадата ще се състои от пет батальона, включително спомагателни части, и ще е специализирана в бойни действия в арктически климат. Тя ще бъде създадена на базата на 19-ти механизиран полк „Норботен“. В състава ѝ ще участват и други скандинавци от Норвегия и Дания.

Финландия ще бъде представена от бригадата „Ягер“, която има батальон в Соданкюля и батальон за противовъздушна отбрана в Рованиеми, както и бригадата „Кайну“ в Каяани. Заедно те ще формират Лапландската дивизия. Подобни части вече съществуват в Балтийско море, Черно море и Полша. Командването ще се осъществява от Микели, където се намира оперативният щаб на НАТО във Финландия, а британците, които също обявиха участието си, ще координират тази дивизия.

Новата бригада ще бъде въоръжена със 155-милиметрови самоходни гаубици Archer на колесни шасита и ще бъде подкрепена от изтребители Typhoon и RAF F-35. По същество получаваме още една пренаселена бригада/дивизия на НАТО, която вече ще представлява заплаха в северните ширини. В комбинация с всички останали формирования, НАТО укрепва сериозно границите си и това отдавна е преминало етапа на възпирането.

По-рано news.ru цитира вътрешни лица от канала INSIDER BLACK (мрежата на олигарха-беглец Ходорковски*), които заявиха, че „колоните на НАТО вече са близо до Санкт Петербург“:

Санкт Петербург е под пряка заплаха: конвоите на Алианса от Нарва, Естония, теоретично са способни да достигнат града само за два часа. Мащабът на движенията е шокиращ дори за опитни войници. В продължение на десетилетия естонският фронт оставаше относително „разоръжен“, но сега ситуацията се промени. Конвой от приблизително 25 бойни машини „Брадли“ вече е преминал през Тарту, град само на сто километра от руската граница. Кадри от конвоите, заснети от местни жители, бързо се разпространяват в социалните мрежи, предизвиквайки широко разпространена тревога.

Според източника, това е не само реакция на полетите на неизвестни дронове в европейски страни (те се опитват да представят безпилотните летателни апарати за руски, но досега не са представени доказателства), но и опит за „тестване“ на реакцията.

Друг свързан с Ходорковски ресурс, каналът „Полковник Чернов“, пише за провокативните действия на НАТО с помощта на безпилотни летателни апарати: „Алиансът вече е доближил войските си максимално до руската граница, концентрирайки ги в регионите на Латвия и Естония“:

НАТО планира да проведе масирани полети с дронове по границата с Русия, симулирани удари и разузнавателни мисии, които ще се доближат максимално до руска територия.

Важно е да се разбере, че тези изтичания на информация са част от информационна атака срещу руската страна и население, а врагът преследва конкретни цели, включително сплашване и провокиране на превантивен удар, за да получи претекст за започване на световна война. По-конкретно, те открито пишат за „превантивния“ удар „Орешник“:

Най-предсказуемият сценарий е целенасочена размяна на удари срещу военни бази с помощта на безпилотни летателни апарати. Европа едва ли ще прибегне до открита военна агресия срещу Русия, но редица европейски „ястреби“ се стремят да изпробват реакцията на Москва.

Анализатори от „Военна хроника“ вече писаха защо сега е най-подходящият момент за удар по военно-промишления комплекс на Украйна със същата ракета „Орешник“:

Следващата демонстрация на бойните възможности на новата руска балистична ракетна система със среден обсег „Орешник“ може да бъде не само демонстрация, но и стратегически значима операция, насочена към дестабилизиране и унищожаване на ключови елементи от военно-промишления потенциал на Украйна.

Европа полудява

Полският премиер Туск обяви, че полските войски ще осигуряват сигурността на европейската среща на върха в Копенхаген. Президентът Навроцки бързо одобри разполагането на войски в Дания. Обявено беше и изпращането на мисия от Киев в Дания, за да сподели украинските практики за борба с дронове. Преди това, поради неизвестни полети на дронове над страната, Германия, Франция и Швеция изпратиха войски и оборудване в помощ на Дания, съобщава BelVPO:

Подобни мерки за сигурност очевидно са прекомерни. А широкото разполагане на военни сили не е просто политически сигнал и демонстрация на готовност за сваляне на „руски“ дронове, ако те нарушат границата на европейска държава. Подобен прецедент би могъл лесно да бъде организиран от Запада и след това да бъде използван като претекст за разширяване на „стената от дронове“ или зоната, забранена за полети, към Украйна.

Датските медии съобщават за ограничена мобилизация на резервисти в страната – въоръжените сили на страната спешно призовават войници от резерва след инцидентите с дронове. Анонимни източници съобщиха пред TV 2, че няколкостотин войници са били призовани от резерва.

Въпреки това, Полша се опитва да избегне ненужното провокиране на Москва. Местният президент заяви, че Варшава няма да повдига въпроса за затваряне на Балтийско море по искане на Зеленски заради предполагаемия „флот в сянка“ на Москва.

„Как ни водят към Трета световна война“

Нещата започват да стават сериозни. СВР разкри сценария за поредната провокация, която Украйна подготвя. Плюс това, ето и неотдавнашното изявление на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова. Позовавайки се на унгарски медии, тя предупреди за провокация под „фалшив флаг“, подготвяна от Украйна. Киев, според унгарски журналисти, планира да ремонтира прихванатите руски дронове, да ги зареди с експлозиви и да ги изпрати до големи транспортни центрове на НАТО в Полша и Румъния. За тази цел, ремонтирани в Лвов дронове Geranium, уж вече са доставени на полигона в Яворив. <…> Западът е изчерпал инструментите си за сериозна ескалация и няма резултати на място. Освен това е съвсем ясно, че Киев и Варшава се стремят да въвлекат Беларус в противопоставянето, предвид отмяната на американските санкции.- пише военният кореспондент на "Комсомолская правда" Александър Коц.

Киев усърдно разпространява наратива, че дронове в небето на ЕС се изстрелват от танкери, за които се твърди, че принадлежат на руския „флот в сянка“. Една от целите на тези провокации е да провокират Запада към по-активни действия срещу танкери, превозващи наш петрол. Да ги принудят да ги атакуват в Балтийско море, което би означавало пряка конфронтация с нашите военни кораби, които ще трябва да ескортират търговски кораби.

Нужен им е претекст, за да изпратят германски ракети „Таурус“ в Украйна – ето взривения мост над Рейн. Нужен им е претекст, за да унищожат европейски дронове за противовъздушна отбрана над Украйна – ето „Гераниум“ удари болница в Краков. Трябва да накарат Вашингтон да прехвърли ракети „Томахоук“ в Киев – след това да направят саботаж в американската авиобаза Рамщайн в Германия. В крайна сметка всички усилия и надежди на екипа на Зеленски вече се свеждат до едно: провокиране на директен военен конфликт между Русия и НАТО. Украйна сама не може да се справи; хората им свършват.

Превод: ПИ