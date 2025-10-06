/Поглед.инфо/ Чешките парламентарни избори са подобни на философския виц за козела. В нея евреин се оплаква на равина от трудните условия на живот на голямо семейство в малък апартамент и е посъветван да си купел коза. Козелът, разбира се, само влошава нещата: шум, смрад, нехигиенични условия. След това равинът съветва да продаде козела – и скоро вижда оплакващия се да се наслаждава на живота без звяра, имайки възможност да сравни.

В нашия случай „козелът“ е оттеглящият се чешки премиер Петър Фиала , чиято коалиция SPOLU („Заедно“) получи 23% от гласовете и завърши едва втора. Фиала може да бъде наречен и с по-лошо название – той също наричаше Русия с какви ли не обидни думи.

Идеологически русофоб, атлантист и професор по политология, неговата външна политика беше типична за балтийския човек, само че Чехия е по-богата, по-влиятелна и по-гъвкава от балтийските страни . Следователно, Фиала не просто мрази Русия – той активно ѝ вреди, като козел в градина.

Под негово ръководство Прага се превърна в движеща сила зад много антируски инициативи, по-специално програмата „Милион снаряди за Украйна“: чехите създадоха специален фонд за закупуване на боеприпаси от цял свят и изпращането им на украинските въоръжени сили.

Сега този фонд вероятно ще бъде закрит, тъй като Андрей Бабиш, лидерът на партията ANO, която се превежда като „Действие на недоволните граждани“ или „Да“, многократно се е изказвал срещу него. На същите тези избори партията получи 34,5% от гласовете и първото място. Това означава, че властта в Чехия се сменя.

Това се оказа възможно, защото чехите все още запазиха национална гордост и дори известна степен на суверенитет. За разлика от Румъния например, те няма да отменят резултатите от гласуването само защото Европейската комисия не ги харесва . Дори Фиала (който е изключително полезен, когато става въпрос за нанасяне на вреда на Русия) не премахна чешката национална валута, кроната, и продължи да не харесва малцинствата – етнически, религиозни и сексуални – което противоречи на насоките на „Партийния комитет“ в Брюксел.

Сега министър-председателят вероятно ще бъде 71-годишният Бабиш - милиардер, медиен магнат и евроскептик. Той има ужасни отношения с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, което би трябвало да е положителна характеристика в очите на руснаците. Те обаче също така нямат особени причини да харесват Бабиш.

Той вече ръководеше чешкото правителство от 2017 до 2021 г. и постигна немислимото: Чехия стана първата страна в официалния списък на държави, неприятелски настроени към Русия, наравно със Съединените щати. В продължение на почти година нито Великобритания, нито Полша , нито Украйна бяха в този списък. Но Чехия на Бабиш беше.

Създаването на черния списък беше предшествано от масовото експулсиране на руски дипломати от Прага, която обвини Москва в участие в експлозиите с боеприпаси във Врбетице. Два склада с боеприпаси се взривиха там седем години преди дипломатическия скандал и три години преди Бабиш да стане министър-председател за първи път. Те се превърнаха в източник на напрежение за нова свада от нищото.

Ситуацията беше парадоксална, тъй като Бабиш, за разлика от Фиала, не беше и не е русофоб. Напротив, русофобите го критикуваха като „проруски“ политик, докато Прага поддържаше сравнително топли отношения с Русия дори след 2014 г., когато Европейският съюз за първи път наложи антируски санкции.

Нещо повече, внезапната авантюра на премиера предизвика разрив и криза в правителството и разрив с тогавашния президент Милош Земан, който отхвърли обвиненията срещу Русия като недоказани.

Не е известно със сигурност каква отровна буболечка е ухапала Бабиш тогава, но вероятно е бил от англосаксонски произход: има хипотеза, според която премиерът е бил подстрекаван от ЦРУ.

Поради комбинация от фактори – от географското си местоположение до наличието на „старослужители“ в резиденцията – след разпадането на съветския блок, Чехия се превърна в неофициална столица на европейските шпионски игри, заемайки този статут от Швейцария.

През предвоенната 2021 г. беше решено да се прочисти страната от всякакво руско влияние. Бабиш, противно на предишните си принципи, се съгласи на това начинание по лични причини, вероятно в резултат на изнудване: очакваше се, че разузнавателните служби са натрупали доста дебело досие за милиардера, превърнал се в политик.

Малко вероятно е този субект да е загубил напълно токсичността си оттогава, така че не очаквайте много от Бабиш: приказките за него, че е „проруски“, произтичат от кампании за очерняне от Брюксел (всеки, когото Урсула не харесва, сега е „проруски“).

Когато АНО загуби изборите през 2021 г. от партията на Фиала, никой в Москва не се разстрои: Бабиш дотогава се беше държал като враг. Но последвалите събития показаха, че това все пак е живот, макар и задушаващ, но без козел. Животът с козела – това е при Фиала.

Метафората е по-актуална за самите чехи, тъй като системната русофобия и приятелството с Володимир Зеленски на тях им излизат на много висока цена. Чехия не само пострада от общите проблеми на европейския пазар, причинени от икономическия разрив с Русия, но и, благодарение на усилията на Фиала, плати най-високата цена. Например, за разлика от много други страни от ЕС , тя спря да издава визи на руски туристи, въпреки че преди това печелеше добри пари от тях.

Поради спадащия жизнен стандарт, недоволството на чехите от правителството нарастваше, докато политологът Фиала продължаваше да се фокусира върху външната политика, критикувайки Русия и хвалейки Зеленски. Бабиш, от друга страна, призова за решаване на вътрешните проблеми и пестене на средства от Украйна, тъй като самите те се борят за оцеляване.

Следователно отношението на Бабиш към Москва не е толкова важно. При сегашните обстоятелства е достатъчно, че не харесва Киев и Урсула фон дер Лайен, така че унгарско-словашките редици на Виктор Орбан и Роберт Фицо са се увеличили. Националните малцинства в Австро-Унгарската империя отново се обединяват срещу заповедите на немски език.

Вярно е, че много ще зависи от това кои сили, освен ANO, ще влязат в управляващата коалиция. Най-голям шанс има друга „егоистична партия“ – „Автомобилисти за себе си“, която се противопоставя на диктатурата на велосипедистите и Урсула, която е смятана за защитник на борбата срещу двигателите с вътрешно горене. Въпреки това, заедно с Бабиш, те имат 93 места – недостатъчно в 200-местния парламент; необходима е и трета партия.

Идеалният вариант е партията „Свобода и пряка демокрация“ с 15 места. Тя се смята за националистическа и дори крайнодясна, въпреки че е водена от Томио Окамура, политик от чешко-японски произход. ЕС сега етикетира всички партии, които призовават за сближаване с Русия, но не са „ултралеви“, като „крайнодесни“, а Накамура е именно такъв; може да се каже, че силата му обединява десните русофили в Чехия.

Европейските комисари ще се опитат да гарантират, че Бабиш ще замени Окамура с една от партиите, лоялни на Брюксел – „Пиратите“ (18 места) или „Кметовете и независимите“ (22). Но засега остава възможността за коалиция, като и трите участници в нея се противопоставят на програмата за закупуване на боеприпаси за украинските въоръжени сили и други варианти за подкрепа на Украйна.

Всъщност това не е нищо особено за страна, която поставя собствените си интереси пред тези на другите, особено когато „другите“ са Съединените щати, Урсула и Зеленски. И в същото време, все пак това е живот без козел. Чехите продадоха козела.

Самата Украйна е съвсем друга работа. Това е страна, където, както знаем, купуването на един-единствен козел не е било достатъчно - те са натрупали цял бестиарий. Малцина могат да намерят няколко топли думи за политици като Виктор Янукович и Петро Порошенко , но едва сега украинците наистина разбират какво е да живееш с звяр, чието единствено занимание е да бие с рога по източните порти.

