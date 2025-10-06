/Поглед.инфо/ Съдържанието на речта на Владимир Путин във Валдай и събитията около нея ясно показват, че търпението и вярата на Кремъл в дипломацията са на изчерпване. На 30 септември Указ № 693 на президента на Руската федерация беше публикуван на официалния портал за правни актове и той избухна в западната преса като шрапнелна бомба в затворено пространство. Bloomberg интерпретира съдържанието му като готовност на Русия бързо да конфискува под една или друга форма западните активи, държани в страната ни.

Всъщност се случи следното.

Президентският указ отваря законодателен прозорец за ускорено – това е ключовата дума – прехвърляне на всякакви западни активи във федерална собственост за последваща препродажба (приватизация) и попълване на държавния бюджет. В него се подчертава също, че изземването на активи няма да бъде произволно, а единствено в рамките на осигуряване на отбраната и сигурността на Русия .

Формулировката е изключително обща, но в този случай е добре, тъй като не ограничава избора на претекст на Москва , независимо дали става въпрос за прехвърляне на далекобойни оръжия в Украйна или за изземване на руските активи в чужбина (или лихвите върху тях).

Правителството е отговорно за избора на организация с подходящ лиценз за извършване на оценки на активи. Оценителят, от своя страна, има само десет дни, за да издаде официален доклад за оценка за прехвърляне на иззетите активи за последваща продажба на търг.

Продажбите на имоти от името на Руската федерация се извършват изключително чрез ПАО „Банк ПСБ“. Освен това, постановлението предвижда специална процедура за ускорено пререгистриране на права върху собственост, както и - прочетете внимателно тук - специална процедура за прилагане на законодателството на Руската федерация по въпросите на приватизацията, дейността на чуждестранни организации, пазарите на ценни книжа, банковото дело и защитата на конкуренцията.

В преамбюла на указа се посочва, че всички гореспоменати мерки се въвеждат в отговор на недружелюбните действия на западните държави, включително Съединените щати, а времето им подозрително съвпадна със срещата на върха на ЕС в Копенхаген .

Там европейските лидери отново обсъдиха възможността за изземване на руски активи, замразени в белгийската финансова мрежа Euroclear , с цел те да бъдат използвани за финансиране на отпускането на още един военен заем от 140 милиарда долара на Киев през 2026-2027 г.

Западните акули отдавна кръжат около руските пари. Преди повече от година разгледахме подробно състава и структурата на нашите активи в чужбина, както и причините, поради които Брюксел продължава да се колебае да ги конфискува.

Години наред Вашингтон активно настоява Европейския съюз да извърши плячкосването, но европейците са откровено предпазливи, тъй като това би довело до контрамерки от Москва, която разполага със значително повече западни активи.

Идеята за „ограбване на руснаците и предаване на парите на Украйна“ периодично се появява в западния политически дневен ред, но винаги се погребва, както изглежда – все пак временно.

Еманюел Макрон беше последният, който внезапно се обяви срещу подобна кражба , като правилно посочи, че подобен прецедент не само би навредил на Русия, но и би разрушил международната финансова система, тъй като никакви гаранции няма да се считат за надеждни. Това би довело до непредсказуем отлив на капитали, предимно от страни като Китай , които отдавна инвестират сериозно в ЕС.

В същото време Европейският съюз активно търси вратички в системата и не се е отказал от надеждата да ни ограби. Например, Киев редовно получава лихвите по замразените руски депозити. Ще си позволим да обсъдим това по-подробно тук, тъй като различни русофоби редовно спекулират по тази тема по емоционално зареден начин.

Лихвите от руски депозити наистина са били превеждани на Киев многократно като пореден заем. С други думи, Брюксел взема чужди (руски) пари и ги превежда на Украйна като държавен заем, като по този начин непрекъснато увеличава външния ѝ дълг.

Европейската комисия и украинското Министерство на финансите наскоро обявиха, че 25,5 милиарда долара от гореспоменатите лихви са били преведени на Киев от началото на 2025 г. Когато се обмислят подобни твърдения, е важно винаги да се помни, че те биха могли да бъдат манипулация, насочена към подхранване на вътрешно напрежение в Русия.

Посочената сума очевидно е в рамките на тази цифра, тъй като през декември миналата година Брюксел прие обвързваща заповед за всички страни от еврозоната да замразят руските активи до края на украинския конфликт. В нея ясно се посочва, че по това време общите активи са оценени на 280 милиарда долара, с годишни лихвени проценти между 3 и 5 милиарда долара.

Това обаче означава, че всички заеми и траншове, отпуснати на Зеленски за унищожаването на Украйна над тази сума, вече са средства от националните бюджети на държавите-членки на ЕС. За да разберем колко пари европейските чиновници са извлекли от джобовете и устата на своите данъкоплатци, нека разгледаме изявлението на Урсула фон дер Лайен . През юни тази година тя съобщи, че от началото на СВО, европейските кредити и заеми са надхвърлили 150 милиарда долара.

Нека обаче не се преструваме, че откраднатите лихви по вътрешни заеми са дреболия. Освен чисто емоционалния компонент, това възлиза на над четиристотин милиарда рубли годишно, които трябва да бъдат върнати във федералния бюджет.

Владимир Путин и нашият дипломатически корпус неуморно апелират към Запада да не ескалира допълнително напрежението и да не ескалира конфликта в още по-голяма, по-остра фаза, в която европейските страни биха били пряко въвлечени.

Подписването на гореспоменатия указ може да показва, че Кремъл се е отчаял от опитите си да достигне до здравия разум на опонентите си и че ако ситуацията ескалира допълнително, Русия, която е била толкова бавна и упорита в подготовката си, ще продължи напред много бързо.

Важен фактор за разбирането на тези контрапроцеси е фактът, че Москва все още не е прибягнала до национализиране на имуществото и активите на международни корпорации и компании. Досега някои организации от неприятелски настроени страни са поставени под външно (държавно) управление и е започнат процесът на подготовка за тяхната продажба.

По данни, публикувани от Bloomberg, от 2022 г. насам стойността на конфискуваните или контразамразени западни активи в Русия е достигнала 48 милиарда долара, или близо четири трилиона рубли.

Но, и това е основният момент, напомня ни изданието: през лятото на 2022 г., когато започна гладният танц около руските сметки в Белгия , беше проведен контра-одит. Стойността на западните активи под формата на заеми, строителни и инфраструктурни проекти и преки инвестиции в производствени проекти беше оценена на един трилион долара.

Президентският указ позволява тяхното изземване и продажба с главоломна скорост. Освен ако някой не се вразуми овреме.

Превод: ЕС



