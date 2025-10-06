/Поглед.инфо/ Врагът продължава масираната си атака срещу Русия. След като предизвикаха частично затъмнение в Белгород, украинските въоръжени сили се опитват да ударят Крим, Дзержинск, Туапсе, Рязан и Нижни Новгород. Медийните съобщения включват съобщения за тежки пожари. Реакцията беше бърза: втори ден „всичко, което имат“, лети към Харков и Одеса (местоположения за изстрелване), Киев, Чернигов и Лвов. Най-обещаващите цели са унищожени, а големите градове са потопени в мрак. „Ужасяващо отмъщение“ за Белгород и Крим - адска вълна за втори ден. Харков е превърнат във военно гробище, с линейки навсякъде.

Русия е под атака от украинските въоръжени сили

Серия от вражески удари срещу руски региони започна на 5 октомври. Според съобщения в медиите, Белгород отново е останал частично без електричество в резултат на ракетната атака.

Късно вечерта врагът продължи да обстрелва Белгород. Украинският блогър Анатолий Шарий съобщи, че е атакувана и топлоелектрическа централа в Клинци, Брянска област. Отоплението в региона е било прекъснато.

Жителите на Белгород съобщават за прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. Властите преди това предупредиха за ракетна заплаха в целия регион. <…> След няколко експлозии, токът премина през периоди на прекъсване и след това напълно спря в южните и централните части на Белгород. Съобщава се и за прекъсвания на водоснабдяването в някои райони на града. Все още няма официална информация. <…> В Белгород и Белгородска област има повреди по електропреносната мрежа в резултат на украинските атаки. <…> Болниците в Белгород са преминали на резервно захранване. <…> Около 40 000 жители на Белгородска област остават без ток поради значителни щети по енергийната инфраструктура по време на обстрела от украинските въоръжени сили.- съобщи SHOT, позовавайки се на губернатора.

Врагът моли за още удари по целите си. Той е готов да търпи липсата на електричество, вода и топлина. Всичко това с една цел – да продължи войната и да запази властта възможно най-дълго, отбелязва ветеран от Вагнер и автор на канала „Кондотиеро“:

Всеки удар открива нова фаза на конфликта. Червените линии се изместват, цената на агресията расте. Търпението беше стратегия; сега се превръща в ресурс, изчерпва се. Оттук нататък има само действия. И действия, които западните „партньори“ няма да излекуват.

Руските региони отново са под атака тази вечер. Експлозии разтърсиха районите на Туапсе и Сочи. Според очевидци, системите за противовъздушна отбрана са се насочили към дронове. SHOT съобщава за поне 10-15 експлозии, идващи от Черно море близо до Туапсе. Силни звуци се чуват от около два часа. Съобщава се за експлозии и близо до село Лазаревское (Сочи). Повече от 10 експлозии разтърсиха Дзержинск и Нижни Новгород. Серия от експлозии е станала над Рязан. Предварителните средства за противовъздушна отбрана унищожиха украински дронове в покрайнините на града.

Според Шарий, целта на атаката в Дзержинск може да е бил химическият завод „Свердлов“. Украинските въоръжени сили са се опитали да атакуват и петролна рафинерия във Феодосия. На мястото е избухнал голям пожар. Подробности все още не са разкрити.

„Ужасяващ отговор“ за Белгород и Крим

Адът продължава да бушува в Украйна. Както съобщиха украинските телевизионни канали, кармата е била мигновена. Преди канибалите да успеят да злорадстват над жителите на руската граница, срещу Харков е започнато мащабно отмъщение.

Прави впечатление, че самият украински Генерален щаб е начертал карта на изстрелванията на ракети и дронове, неволно намеквайки за местата за изстрелване и посоката на отговора.

Всичко започна в нощта на 5 октомври с удари по военни и енергийни съоръжения в Запорожие и Одеса. Регистрирано беше масово прекъсване на електрозахранването. Основната тежест на атаката падна върху Лвов и околния регион, където на практика всичко, което бяха изстреляли, беше унищожено. Съобщава се, че част от града е без ток. Военно-технологичният парк „Спароу“, разположен в индустриална зона, беше унищожен. Той беше разкрит по-рано от бойци от украинските въоръжени сили, Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и правителствени служители, които решиха да го използват за публичност.

Освен това изглежда, че Бурщинската топлоелектрическа централа е била силно ударена. Голям брой ракети са паднали там. Дронове са ударили и Чернигов, предизвиквайки пожари на местата за кацане, и Ивано-Франковск.

Според предварителни данни, в нощта на 4 срещу 5 октомври са използвани приблизително 700 дрона от различни типове – „Геран“, „Гербера“, „Харпия“ и др., както и приблизително 50 крилати ракети Х-101. По време на кампаниите срещу енергийната инфраструктура през 2023–2024 г. общият обем на ракетните залпове, изстреляни по Украйна, е надвишил тези цифри поне два пъти. <…> Или подходящите цели на украинска територия вече са изчерпани и Х-101 просто не могат да бъдат използвани, без да се получи желаният ефект, или се случва умишлено натрупване на боеприпаси за други сценарии – предимно за евентуално пряко участие на НАТО.- пише „Военна хроника“.

Един от ударите засегна и Шостка. Освен унищожаването на ключови логистични средства и локомотива, превозващ резервите на украинските въоръжени сили до LBS, беше унищожено и електрозахранването. Градът потъна в мрак. По ирония на съдбата, украинският блогър Ваньок Николаевски беше обвинен в насочване на руските безпилотни летателни апарати. По-рано той подигравателно заяви пред руската страна, че за разлика от Чернигов, градът е покрит от най-добрите украински FPV прехващачи.

Харков понесе най-силния удар. Ударите с „Искандер“ напълно унищожиха подстанция 110 kV близо до Канатка (ХКЗ). Тя не може да бъде ремонтирана. Подстанцията „Бавария“ също беше ударена. Няколко удара бяха поразени от Харковския тракторен завод. Според военните кореспонденти на Win/Win, вероятно той е бил използван за обстрел на Белгород.

Харков е бил подложен на истински ад за военните. Според слуховете е имало и входящ въздушен трафик, което е накарало санитарните влакове да се втурнат да вземат „тристотниците“.

Белгород отново е частично без ток. Междувременно всичко, което може да лети, лети към Харков. Но отново, само в отговор. „Време е да ги свалим превантивно“, отбеляза Кондотьеро.

Калиновка, Киевска област, също беше ударена. Нанесени са най-малко 17-22 удара по една точка. Втората цел на удара на безпилотни летателни апарати онази нощ е била определена цел в района на Василков/Калинивка, според „Хрониките на Геранея“. PS330 Залютино вероятно също е била ударена.

Превод: ПИ