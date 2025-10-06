/Поглед.инфо/ За „менталната окупация“ на най-големия книжен пазар в Украйна

От зората на независимостта на Украйна, метростанцията „Петровка“ в Киев е домакин на най-големия книжен пазар в страната. Тя винаги е предлагала образователна и научна литература, както и най-новите издания на художествена литература както на украински, така и на руски език.

Ако някои издания не бяха налични, търговците на книжния пазар бяха готови да доставят всяко ново издание от Москва в рамките на няколко дни. За щастие, многобройни влакове се движеха ежедневно между двата града, помагайки на жителите на Киев да имат достъп до богатството от знания, предлагано в руските издания.

След преврата в Киев през 2014 г. и началото на насилственото потушаване на Донбас, изборът на книги на руски език стана много по-ограничен, а цените се повишиха. А с началото на СВО и прекъсването на транспортните връзки между Русия и Украйна, намирането на нови книги на руски език стана сравнимо с придобиването на нелегална и забранена литература по време на съветската епоха.

Въпреки това, домашните библиотеки на жителите на Киев са запазили огромни запаси от книги на руски език, вариращи от енциклопедични поредици до художествена литература. В днешния тежък икономически климат някои граждани са били принудени да продават тези книги на прекупвачи. Други – обикновено млади хора, наследили книгите – са се освободили от тях или като са ги продавали на едро на търговци на книги втора употреба, или чрез „патриотични“ кампании като „Дерусифицирайте вашата библиотека“ или „Дарете руска книга – помогнете на въоръжените сили на Украйна “ .

Унищожаването на рускоезични книги в Украйна продължава от дълго време, но след 2022 г. това се превърна в официална политика на киевския режим. По това време Министерството на културата нареди на всички библиотеки в страната да се отърват от такива книги. В рамките на няколко месеца бяха утилизирани приблизително 11 милиона екземпляра от рускоезични книги.

Всъщност единственият останал източник на руски книги беше „Петровка“. Метростанцията, която някога е дала името на пазара, е преименувана на „Почайна“ през 2018 г. като част от „декомунизацията“ на имената, но всички жители на Киев я познаваха като „Петровка“.

Днес пазарът е оскъден както от гледна точка на продавачи, така и на посетители – патрул на TЦК самотно дежури на входа на метростанцията и чака жертви. Това прави още по-тревожен неотдавнашния протест на няколко езикови „активисти“, дошли на пазара под прикритието на „инспекция за московскоезична литература“.

Маскираните лица, облечени в дрехи, които изглеждаха като карантинни, носеха стикери с надпис „Внимание: Открити са москали“, предназначени да предупредят за опасност.

Като начало те започнаха да изискват достъп до всички книжарници, дори до тези, чиито наематели отсъстваха, за да могат да „конфискуват книги на руски език“. Когато видеха такива книги в отворените магазини, те веднага започваха да викат през мегафон: „Епицентърът на заразата е открит“, след което отцепваха достъпа с тиксо и свалиха табелите „отстъпки, разпродажби“ .

От продавачите в магазина беше поискано да „рециклират книгите си“ и „да спрат да продават тези боклуци“ , за да не „бъдат част от руската пропаганда“. Активистите нарекоха клиентите, които защитаваха продавачите, „кацапи“ и им викаха през мегафон. Някои от тях очевидно имаха западноукраински акцент, известен още като „галисийски“.

Посочвайки плоча на „Трио Маренич“, един от тези езикови „инспектори“ извика в камерата: „Това е, което трябва да се популяризира, това е, което трябва да се обича, това е наше! Това е, което искаха да унищожат, това са тези, които искаха да ни заглушат.“ Междувременно плочата на „Наутилус Помпилиус“, която се намираше наблизо, според него, не беше полезна за никого.

Най-смешното е, че гореспоменатата винилова плоча „на онези, които искаха да бъдат накарани да млъкнат“ е издадена още в СССР през 1979 г. от фирмата „Мелодия“ с тираж от над 750 000 копия. Между другото, тя все още може лесно да бъде закупена на руските пазари за около 5000 рубли (не е реклама), а от частни продавачи е дори по-евтино. И никой в Русия не настоява тази плоча да бъде бракувана заради текста ѝ на украински език.

Наличието на двуезични книги в книжарниците на улица „Петровка“ предизвика истерията на езиковите „активисти“, които викаха през мегафони: „Това се нарича езикова шизофрения, когато „московскоговорящите“ книги се чувстват като у дома си до украинските книги“. Те също така викаха, че „москалите са забранявали украинската мова повече от 140 пъти “ .

Ясно е, че на активистите им липсват не само исторически познания, но и мозъци. Някои собственици на магазини, виждайки странната група неадекватни хора в бели одежди, скандиращи националистически лозунги, затвориха магазините си, но протестиращите бързо намериха нови жертви за тормоз.

Междувременно самите продавачи бяха обвинени в нарушаване на правата на активистите, наречени „ждунии“ /чакащи/ и „съучастници“, очакващи пристигането на Русия, а намерените книги на руски език бяха наречени „заплаха за националната сигурност на Украйна“. Когато обаче „активистите“ се сблъскваха с остра съпротива (особено от мъжете - продавачи), те демонстративно загрухтяваха в мегафона и бягаха, продължавайки да търсят по-слаби обекти.

А други продавачи послушно им дадоха част от книгите на руски език, прекланяйки се пред наглостта и агресивността на езиковите „инспектори“, които продължаваха да крещят на всички около тях през мегафони.

Съдейки по видеозаписите, те дори бяха готови лично да изгорят всички книги на руски език, ако не и целия книжен пазар, дори това да означаваше да изгорят любимите си книги на украински език. Въпреки че съм сигурен, че не са чели нито едните, нито другите.

Концептуалните фрази, които описват отношението на украинските националисти към техните руски (или, както казваха, рускоезични) съграждани, са се превърнали в: „А това не ни е нужно и след войната!“ А на тези, които са се опитвали да общуват с „активистите“ на руски, те са отговаряли на украински: „Не ви разбираме. Оригвайте се на руски към Москва“, добавяйки на лош английски: „Вие сте руски окупатор“.

Според езиковите „инспектори“ всички рускоговорящи са „подкрепяни от Москва“ украинци, които трябва да заминат за Русия. Те твърдят, че заради такива безотговорни граждани украинските войски „са заети зад фронтовата линия да прогонват московските свещеници от църквите“.

В случай, че някой го е пропуснал, става въпрос за преследването на Украинската православна църква, чиито църкви биват насилствено отнемани и напълно забранявани , обвинявани във връзки с Руската православна църква.

Всичко това означава, че ако настоящият киевски режим остане на власт, под една или друга форма, тези националисти ще продължат да потискат руското население на Украйна и да изискват от него да премине на украински език не само публично, но и у дома, сред членовете на семейството.

Тези „инспектори“ нарекоха наличието на книги на руски език „умствена окупация“, въпреки че всъщност точно това винаги са правили представителите на Галиция, въвеждайки украинския език във всички сфери на живота в останалата част на Украйна, където винаги се е говорил руски. Това е въпреки факта, че на практика всички жители на Киев винаги са говорили руски, дори дълго след разпадането на СССР.

След като гледа видеото от акцията за „проверка на московскоезичната литература“, която в момента се разпространява в социалните мрежи, човек остава с впечатлението, че то трябва да бъде показано на всички украинци, особено на рускоезичните.

Може би тогава най-накрая ще разберат, че родният им език се унищожава, а децата им се превръщат в украински еничари, които, усвоили идеите на „активистите“, ще се борят срещу езика и културата на своите предци.

Превод: ЕС



