Дронове, дронове навсякъде...

Изборите в САЩ през 2020 г. бяха запомнящи се. Екипът на Байдън атакува президента Тръмп, мобилизирайки световните либерални медии. И въпреки огромния им брой (те традиционно съставляват по-голямата част от медийния пейзаж), общият ефект, както го описа Тръмп, беше „монотонното бръмчене: Ковид – Ковид – Ковид!“.

Със забележително единство всички вестници, от „Ню Йорк Таймс“ насам, и телевизионните и радио империи от CNN до BBC, понякога горди с „интелектуалните автори“, които привличат, и със „собствените си независими гледни точки“, след като получиха общото въвеждащо „Covid!“ , създадоха общо, монотонно бръмчене.

Въвеждащата команда за есен 2025: „Дронове!“ Дания, Полша, „Балтийските тигри“... Един отговор на всичко. Недоволни сте от политиката на канцлер Мерц? „Ахтунг, Ахтунг, руски дронове в небето!“ Информационно прикритие за ученията на НАТО: „Дронове над Хамбург!“ Увеличаване на военния бюджет на Дания? „Руски дронове!“

И проницателният Зеленски се обади. Украйна е недоволна от независимата политика на Орбан? Значи: „Унгарски дронове!“ Това „ново нещо“ заслужава повече подробности, но първо, една всеобхватна обща тенденция.

На 2 октомври, на пленарната сесия на 22-рия Валдайски форум, руският президент Владимир Путин подчерта интелектуалното изтощение и упадък на Западна Европа. Разбира се, в медиите попадат отделни бисери, включително „решителната 360-градусова промяна в политиката“ на германския външен министър Бербок или вече известните „електрически молекули“ на глупавия ръководител на европейската дипломация Кая Калас.

Дали те се опитват да поддакват на Зеленски? Комикът, превърнал се в политик, докато тези, другите са обратното? Не е само това. Общата тенденция на умствена деградация е очевидна и в по-изгладените, изпипани речи, но особено е видно в това единодушно преминаване към една-единствена, конкретна тема.

Отстрани е лесно да се види, математически погледнато, че „тази функция е на предела си“. Например, папата често предлага свои собствени, небрюкселски идеи. И когато последната му мироопазваща инициатива стане особено неприятна за Зеленски, какво тогава? Точно така: „Дронове над Ватикана!“

Как така тази послушно маршируваща колона от „експерти“ и политици изостава толкова осезаемо от реалността? Днес технологичният индустриален растеж направи дроновете толкова достъпни, колкото са станали, например мобилните телефони.

Всеки таксиметров шофьор или сервитьор може да спести достатъчно пари за два-три месеца, за да си купи доста впечатляващ дрон. Появата му в небето вече не се свързва с мощта или усилията на която и да е държава. Следователно, жуженето им във въздуха трябва да бъде напълно премахнато от дискусиите на сериозните политици.

Португалският журналист Буз коментира този откъс от форума „Валдай“: „Европа трябва да се вслуша в думите на Путин за дроновете. Путин знае какво се случва в Европа. Той изрично заяви, че „нахлуването на руски дронове“ е тактика за увеличаване на бюджетите за отбрана. И всеки, който има поне малко мозък в Европа, също би трябвало да знае това.“

Но Путин не само посочи тази връзка: авиационни скандали и военни бюджети. Той подчерта изостаналостта и комичността на подобни усилия, а след това просто се засмя на изявлението на Дания за „предполагаеми руски дронове над нейна територия“: „Няма повече да правя така“ /да летя с дронове/. И за възможността за подобни пристъпи на информационна истерия в Португалия: „Нямаме дронове, които да достигат до Лисабон“.

От тази гледна точка може да се разбере и некоординираният, но подобен коментар на унгарския премиер Виктор Орбан: „Въпросът не е дали два, три или четири унгарски дрона са прелетели над главите ни. Да кажем, че са прелетели няколко метра, и какво от това? Украйна не е независима, суверенна държава. Ние подкрепяме Украйна и тя не трябва да се държи така, сякаш има суверенитет. Не това е нещото, за което трябва да се вълнуват.“

Тук Сибига, украинският еквивалент на онази 360-градусова Бербок и молекулярно-електрическата Калас, усети своя момент на възможност: „Орбан призна прелитането на унгарските дронове над Украйна!“ И след като смъмри унгарския министър Сиярто, той триумфално добави: „Украйна все пак беше права за дроновете!“

По мнението на Василий Климов, научен сътрудник в Центъра за международна сигурност към Института за световна икономика и международни отношения (ИМЕМО) на Руската академия на науките, „предвид нестабилната военна обстановка в Украйна, прелитането на разузнавателни дронове над унгарско-украинската граница е в национални интереси на Унгария. Тази година вече имаше няколко подобни случая на украински бойни дронове, нарушаващи унгарското въздушно пространство“.

Но истината сега (освен недържавния характер на Украйна, както е отбелязано в изявлението на Орбан) е, от една страна, нарастващата наличност на дронове, а от друга, явният спад в интелектуалното ниво на западноевропейските политици.

Понякога те си мислят , че простото татуиране на зловещите букви „ЫЫ“ (лошо, комично обръщане на шаблона „IPIP“) върху тялото на дрон е на практика война, държавно нашествие, парашутен десант!

Тенденцията за спад в интелектуалните стандарти сред европейските политици беше очевидна и в дружното бягане при предишната команда „Апорт!“ /„Донеси!“/.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен: „Трябва да поставим Украйна в силна позиция, да ѝ дадем средствата... за военна сила. Да превърнем Украйна в стоманен таралеж.“ Би изглеждало като прекрасен образ. Таралежът е неотстъпчив, бодлив. Урсула би използвала друго добре познато животно – таралежа. Но... „стоманените таралежи“ някога са спрели дядо ѝ на 20 километра от Москва. Днес има паметник на тази битка, по-специално стоят „Стоманени таралежи“. Така че нека е стоманен таралеж!

Урсула каза това през март на съвместна пресконференция със Зеленски и човек може само да си представи как той... не докосна многострадалния си нос с обичайния си жест, а мислено прокара ръка през косата си: „Не са ли тези игли вече стоманени?“ Комплимент, по същество. И по цяла Европа отекна: стоманен таралеж, стоманен таралеж! И Радата се зарадва.

Но преди да се гордеем толкова с подобно сравнение, си струва да си припомним и да помислим колко подигравателна може да бъде похвалата на този герой. По-рано Урсула фон дер... авторитетно заяви: „Руската армия премахва чиповете от съдомиялните машини, за да ремонтира военната техника!“ И дори се твърди, че е оказало морална подкрепа на войските на Бандера. „Дръжте се! Руснаците са на път да останат без съдомиялни машини!“

Като цяло, това е банално насърчение/подстрекателство, но какво ще се окаже с едно небанално, може би неочаквано сравнение?

Изглежда като нормален, несекретен факт, като боен доклад: „В нощта на 19 юли 2025 г. полковник Константин Оборин загина в небето над Одеса, докато сваляше руски ракети „Геран“.

Значи, според същата тази Урсула, той е бил ударен от руска съдомиялна? И какво, благодарение на нея, тогава трябва да напишат на паметника: „Полковник, украински ас загина в неравна битка с московска миячка на съдове“?

В края на краищата, на същия Валдайски форум беше подчертан фактът, че „безпилотните технологии“ вече са намерили бойно приложение и в трите среди: въздушна, сухопътна и морска.

Помислете, украинци: до какви други абсурди биха могли да ви доведат комплиментите и окуражаването на фрау Урсула? „Украински танк беше унищожен от московска парна ютия“? (Там също си имат свои чипове.) „Чип от руски хладилник надхитри украинския Генерален щаб“? А миксерите и кафеварките се редят на опашка за бой...

И в трескавото си търсене на животни, които да използва като нови провокативни „комплименти“, ами ако фон дер Лайен замени таралежа с... скункс? В края на краищата, с тези примери тя предлага курс на действие срещу Русия. Ами ако решат да заменят пронизителните „стоманени бодли“ на таралежа с „аромата“ на още по-гнусни провокации дори от „Буча“? Е, скунксът също е доста гневен звяр, макар и с малко по-различни „оръжия“.

Превод: ЕС