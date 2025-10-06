/Поглед.инфо/ Проф. Александър Сивилов коментира в предаване със Зорница Илиева политическата обстановка в света и напрежението, което с всеки изминат ден се покачва.

- Втвърдява ли тона Владимир Путин във Валдайската сиреч в Сочи?

- Европа и Украйна са изключени от процеса на регулиране на конфликта.

- Рано е да кажем накъде вятърътще повее перчема на Тръмп.

- Опасността от военен сблъсък не е никак малък.

- Във Венецуела може да се стигне до военни действия и до опти за смяна на режима.

- Ако се стигне до конфликт с Венецуела, Русия и Китай ще се опитат да се намесят.

- Тръмп се подготвя за една доста голяма плеада от конфликти.

- Не е проблем, че са нарушени правилата в света, а това, че някой, на когото не е разрешено, го е направил.

/ВИДЕО/

