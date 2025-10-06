/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Зорница Илиева с проф. Александър Сивилов, в което той коментира политическата обстановка в България и липсата на лъч надежда за по-добър живот.

- Оценка на вътрешно-политическата ситуация у нас. Какво още трябва да се случи, за да повярват българите, че управляващите мислят и за хората?

- Какво мислят Вашите студенти за случващото се по света и у нас? Кое най-много ги заинтригува? Намират ли изход за ситуацията в страната ни?

- Познават ли студентите в дълбочина нашата история и могат ли да откроят пример за подражание там?

- Защо няма вече 9 месеца американски посланик у нас?

/ВИДЕО/

