/Поглед.инфо/ Днес в 20:00 ч. пекинско време започна галата на Китайската медийна група по случай празника „Средата на есента“.

Събитието се проведе в град Дъян, провинция Съчуан, и бе разделено в три части – „Пълната луна зад планина“, „Моята родина“ и „Есента“.

Под изгряващата пълна луна над Старата кула на Дъян сцената оживява със звуци на древни камбани, силни ударни ритми и дълбоки планински песни. Галата представи богати елементи от местната култура и история. Особено впечатляваща беше програмата „Бронз“, в която културни реликви от древната цивилизация на Съчуан в Сансиндуей влязоха в диалог през хилядолетията с хуманоидни роботи от днешни дни, преплитайки древност и бъдеще.