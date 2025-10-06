/Поглед.инфо/ След месец Шанхай ще бъде домакин на осмото Международно изложение за внос (CIIE), което утвърждава ангажимента на Китай към откритост и споделено развитие.

От старта му през 2018 г., панаирът е представил около 3000 нови продукта, технологии и услуги и е съдействал за сделки за над 500 млрд. щатски долара. Тази година участие ще вземат над 3200 компании от повече от 110 държави и региони, като изложбената площ достига 360 000 кв.м. За първи път в националната експозиция ще се включи Киргизстан.

Повече от 1500 малки и средни предприятия от над 50 държави ще представят продукцията си с подкрепата на над 80 международни бизнес асоциации. За най-слабо развитите страни е обособена специална зона, която ще използва политиките на Китай за нулеви мита, за да улесни достъпа им до пазара.