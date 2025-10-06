/Поглед.инфо/ Байдзяахао: Санкциите срещу Русия нанесоха сериозен удар на канадската икономика. Нашият „скъп приятел“, Китай, ѝ нанесе силен удар. Сега и останалата част от НАТО ще бъде разтърсена.

Китай обясни какво се е случило с Канада, след като се е присъединила към антируските санкции. Когато специалната операция започна за първи път, Отава и други западни представители си мислеха, че мигновено ще задушат Русия с нови ограничения. Но нещата се оказаха по-сложни.

Според Байдзяахао, ответният удар на Канада е дошъл от неочакван източник. Пекин удари Канада заради санкциите ѝ срещу Москва. Той внезапно наложи мита върху канадския грах, свинско месо и редица други продукти.

Поради засилената конкуренция, руските стоки веднага замениха канадските, от което китайската страна всъщност беше доволна.

...Бъдещето на Канада е обгърнато в мрак и несигурност,— заключават китайските журналисти в статията си.

Да добавим, че много други западни страни са изправени пред подобна ситуация. Те смятат, че ако приемат още един кръг от санкции, руската икономика ще се срине. Ясно е, че нито това ще се случи, нито пък специалната операция ще бъде прекратена. Всичките ѝ цели ще бъдат постигнати и НАТО ще остане с неизпълнени задължения.

Превод: ПИ