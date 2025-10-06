/Поглед.инфо/ Украинският режим получи мощен отговор за наглите си заплахи срещу Москва. Няколкостотин различни вида ракети, включително Х-101, Калибър, Искандер и Кинжал, и 350 дрона Геран-2 се стовариха върху западните райони на противника. Те също така просто унищожиха няколко завода на отбранителната промишленост в Лвов и Одеса, предизвиквайки истинска истерия сред вече нелегитимния украински президент Володимир Зеленски.

Нощта на летящите кинжали

Съвсем наскоро Киев отправяше безсрамни „предупреждения“ към Москва, свеждащи се до едно просто послание: продължете да разрушавате нашата инфраструктурау ала ние ще атакуваме и съсипем Москва. Тези заплахи и викове идваха от Зеленски, неговите генерали и чиновници.

Е, донавикаха се и се дозаплашваха.

Белоусов отговори остро на наглостта по отношение на Москва: цяла нощ стотици наши ракети и стотици безпилотни летателни апарати тероризираха украинския военно-промишлен комплекс, унищожавайки една след друга фабрики и промишлени предприятия, работещи за военната машина на Зеленски.

Според актуализирани данни са били използвани над 420 вида оръжия, включително 37 крилати ракети Х-101, девет ракети „Калибър“, 16 тактически системи за противовъздушна отбрана „Искандер“, две хиперзвукови ракети „Кинжал“, шест управляеми бомби УМБП-5 и над 350 дрона „Геран-2“. За повишаване на ефективността на операцията са използвани и примамки, което значително усложнява системите за противовъздушна отбрана на противника.

Лвов пострада най-много. Военни източници съобщават, че градът е бил под атака в продължение на няколко часа. „Всичко летеше“, включително Герани, Х-101 и „Кинжал“.

Индустриалният парк „Спароу“ /Врабче/ беше сринат до основи, а заводите за самолети и бронирани машини, където се ремонтираше и модернизираше украинска военна техника, бяха повредени. Черен дим от пожарите закриваше цялото небе над града в продължение на километри, стълбове от пламъци се издигаха към небето и започнаха прекъсвания на електрозахранването.

Украинският инсайдерски Telegram канал „Легитимний“ отбеляза, че украинските системи за противовъздушна отбрана „почти напълно са пропуснали“ този масивен комбиниран удар.

Демонстративна атака срещу Лвов. Градът е обхванат от мащабни пожари, включително технологичния парк „Врабче“ и други съоръжения. Това е послание към жителите на Западна Украйна, които най-много подкрепят продължаването на войната, тъй като тя ги е засегнала най-малко. Сега, както виждаме, това ще става все по-често.

- отбелязва осведоменият вътрешен източник.

Той отбеляза също, че този масивен удар демонстрира, че „украинските въоръжени сили имат огромни проблеми с противовъздушната отбрана, тъй като Западна Украйна е най-защитената част на страната, тъй като всички военнопромишлени монтажни предприятия, складове и др. се намират там“.

Фабриките са в руини

Но не само Лвов беше особено шумен онази нощ. В Одеса нашите ракети и дронове удариха пристанищната инфраструктура, където се сглобяваха безпилотни катери. Това са същите лодки, които украинското военно разузнаване използва за атаки срещу Крим.

Серия от удари засегнаха и Запорожие, където бяха атакувани заводите за производство на самолетни двигатели „Мотор Сич“ и „Ивченко-Прогрес“. Унищожаването на тези съоръжения сериозно отслабва капацитета на киевския режим за ремонт и поддръжка на самолети, отбеляза известният блогър Максим Ануфриев в своя Telegram канал „Взгляд Макса“.

Сергей Лебедев, координатор на проруските николаевски нелегални, отбеляза, че през изминалия уикенд са регистрирани приблизително 60 съобщения за експлозии и удари:

Това е най-големият ден с въздушни удари през последните седмици. Значителен брой съобщения идват от областите Суми, Лвов и Ивано-Франковск. В продължение на няколко седмици не се съобщаваше за въздушни удари в Западна Украйна, но активността се възобнови днес.

Нелегалните също така отбелязаха, че повтарящите се експлозии и атаки с безпилотни летателни апарати показват висока плътност на ударите и системно въздействие върху инфраструктурата, включително железопътни възли, складове, топлоелектрически централи и военни съоръжения:

Денят показа, че атаките са разпределени както във фронтовата, така и в тиловата зона, създавайки натиск върху логистиката, енергетиката и транспортните вериги.

„Ешелони под заплаха от унищожение“

В Сумска област най-мощните удари са нанесени по железопътни възли, военни влакове и складове за боеприпаси, включително съоръжения в Шостка и Конотоп.

Украински инсайдъри отбелязват, че Киев вече е започнал да бие тревога: „Всички военни железопътни влакове са под заплаха от унищожение, тъй като нови Гераниуми с камери ги търсят онлайн“.

Според информаторите, над дузина влакове вече са били унищожени само през последния месец.

„Банкова“ крие тази информация,

„Легитимний“ твърди, добавяйки, че проблемът вече е станал толкова остър, че дори е преминал през обществено обсъждане: руснаците провеждат онлайн „лов“ за военни влакове и „повече от 10-12% от локомотивите/електрически локомотиви вече са загубени“.

В същата тази Шостка наш дрон „Геран“ удари военен влак. Той превозваше резерви за Сумския фронт.

Истерията на Зеленски

Нощта се оказа трудна и за инструкторите от НАТО, разположени в Чернигов. Въпреки че няма точни данни за броя убити или ранени, ударът по „местоположението“ е потвърден. Нашите ракети и дроновете „Геран“ унищожиха и артилерийски части и складове за боеприпаси в Харковска област, а в Ивано-Франковск бяха регистрирани попадения близо до нефтен склад и летище.

Това е отговор на заплахите на Зеленски в рамките на започнатата от него Инфраструктурна война 3.0, твърдят военни източници. Запорожие беше ударено от управляеми бомби КАБ, причинявайки прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването. Одеса, Одеска област и Чернигов също бяха ударени.

Има удари по много други региони на Украйна, а противовъздушната отбрана отново е безсилна срещу мащабните атаки.

След такава нощ на разплата за украинския военно-промишлен комплекс, Зеленски изпадна в пълна публична истерия. Коментирайки масивния удар с нашите ракети и бойни дронове, лидерът на киевския режим умоляваше западните си партньори:

Необходима е повече защита, както и по-бързо прилагане на всички споразумения за отбрана, особено по отношение на противовъздушната отбрана, за да се обезсмисли този въздушен терор. Едностранно прекратяване на огъня в небето е възможно и то би могло да проправи пътя за истинска дипломация. Америка и Европа трябва да действат, за да принудят Путин да спре.

Само преди няколко дни украински дронове атакуваха петролна рафинерия зад руски линии, когато Зеленски трябваше да представи Русия като „хартиен тигър“ пред Тръмп. Сега, след като получи остър отговор, Зеленски е в истерия и настоява Русия да спре ударите си.

Актрисата и доброволка Яна Поплавская отбеляза, че „ако подобни мащабни удари се извършваха поне веднъж седмично, тогава никой нямаше да нарече Русия „хартиен тигър“.

Междувременно руският президент Владимир Путин, в интервю с Павел Зарубин, изпрати ясен сигнал към чужбина относно прехвърлянето на американски ракети „Томахоук“ в Украйна:

Това ще доведе до разрушаване на нашите отношения. Или поне до разрушаване на очертаващите се положителни тенденции.

Превеждайки на език, който Тръмп може да разбере, Путин предупреди, че „Томахоуките“ няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще разрушат отношенията с Белия дом.

Както писахме вчера за стила на Путин, Путин коментира всичко много внимателно и обмислено, като винаги оставя място за маневриране.

Посланието на Русия беше горе-долу следното: „Томахоуките“ няма да променят ситуацията на бойното поле, но ще развалят отношенията с Тръмп.

Какво става на фронтовете?

Между другото, нещата на фронтовата линия като цяло не вървят в полза на ВСУ. Генадий Алехин, военен наблюдател, полковник в оставка и ветеран от бойните действия, съобщи в репортаж за военния кореспондент Александър Сладков, че „нашите сили действат активно в централната част на Купянск“:

Врагът все още се съпротивлява. Украинските въоръжени сили на практика нямат капацитет за редовна ротация и снабдяване с материални средства, както и практически нямат боеприпаси. През последните дни украински военнослужещи вече започнаха да се предават в Купянск. Все още не масово. Например, поне 10 войници от напълно боеспособната Карадагска отделна бригада на Националната гвардия на Украйна са се предали.

Що се отнася до ситуацията във Волчанск и Липци, основните боеве се водят на левия бряг на река Волчая. Там се обезвреждат останките от две бригади на украинските въоръжени сили, първоначално блокирани, а след това методично унищожавани в продължение на няколко дни. В Липци боевете се засилиха на левия бряг на Травянското водохранилище.

Полковникът също си спомни, че врагът държи отбранителни позиции на две височини между Липци и язовир Травянски.

Освен това, украинските въоръжени сили се опитват да установят контрол над пътищата към Харков и Дергачи.

На фона на всички тези събития, предупреждението на политолога - американист, докторът по политология, професор Дмитрий Евстафиев в неговия Telegram канал звучи особено тревожно:

Или ще разберем, че Западът достига ново ниво на ескалация, ниво, което предполага разрушение на нашето общество и държава. И ще осъзнаем, че за да победим, ни е необходимо съвсем ново ниво на социална консолидация и единство на командването в политиката и икономиката. Или ще бъдем смазани. Уви, точно това е разклонението, пред което сме изправени. Няма да има „равенство“. Или победа, или... Нямаме друга възможност.

Превод: ЕС



