/Поглед.инфо/ Ах, тези неуловими руски Искандери и Кинжали... Сериозно: ефективността на украинската противовъздушна отбрана намалява катастрофално. Това се потвърждава както от американски, така и от британски експерти, които са изучавали статистиката на украинските системи, прихващащи нашите ракети.

Прехвалените батареи „Пейтриът“ – гордостта на американския военно-промишлен комплекс – не могат да се сравняват дори с по-малкия брой наши балистични ракети. И ето защо.

Западните медии съобщават с известна изненада и възмущение, че модернизацията на квазибалистичните ракети „Искандер“ и тяхната въздушна версия „Кинжал“ е намалила ефективността на американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ при прехващане на балистични цели от 37% на 6%.

Въпреки това за тези системи за противовъздушна отбрана са похарчени милиарди долари (всяка батарея струва приблизително 1,1 милиарда долара, а всяка ракета - приблизително 4 милиона долара). Според британския вестник „Файненшъл Таймс“, нашите ракети са започнали да маневрират по-агресивно и да се приближават към целите си по по-стръмни траектории, което значително усложнява алгоритмите на „Пейтриът“.

Това намаляване на ефективността дойде, тъй като руските балистични ракети започнаха да се държат различно в крайната фаза на траекторията си на полет, като украински служители съобщиха, че ракетите са започнали да извършват маневри в последния момент, очевидно насочени към „объркване и избягване“ на системите за прехващане.— съобщава FT.

Трябва да се отбележи, че ефективността на отбранителната система, която е способна да прехваща малко над една трета от входящите цели, не може да се нарече задоволителна по никакъв начин, а спадът в нейната ефективност е абсолютно срамен резултат, показващ почти пълна загуба на бойната ефективност на системата.

Заслужава да се отбележи, че преди началото на СВО, „Пейтриът“ беше позициониран като пълноценен аналог на нашите системи С-400/С-500. Бойният опит обаче показа, че американските системи са предназначени да противодействат на ракети с предвидим профил на полета. Новите оръжия обаче вече сами по себе си представляват предизвикателство.

Системата за противовъздушна отбрана вероятно ще претърпи модернизация, варираща от промени в логиката за проследяване на целите до разработването на нови радари, ракети и софтуер. Многогодишният цикъл „атака-отговор-контраотговор“ (често наричан „надпревара в бронята и снарядите“) в момента се провежда от руските оръжия.— обобщава Telegram-каналът „Военна хроника“.

Затъпелият Excalibur

Настоящата ситуация и тонът на публикациите за нея съвпадат точно с миналогодишната история за загубата на ефективност на високопрецизните снаряди M892 Excalibur.

Използвайки системи за електронна война, руските въоръжени сили бързо неутрализираха ефективността на най-новите американски оръжия, доставени на Украйна. В резултат на заглушаването, боеприпасите на украинските въоръжени сили започнаха да пропускат цели или да не детонират, което ги направи практически безполезни до средата на миналата година.— съобщи бизнес вестникът „Уолстрийт Джърнъл“ през юли миналата година.

„Вашингтон пост“ вече съобщи за същия проблем, като източници съобщават, че руските системи за електронна война са намалили ефективността не само на „Екскалибур“, но и на други боеприпаси, които използват сателитни навигационни сигнали за насочване, като например ракетите GMLRS за залповата система за ракети HIMARS и планиращите бомби JDAM-ER.

Американските вестници не извадиха тези цифри просто от нищото. Преди тях въпросът беше отразяван от специализирани медии и различни мозъчни тръстове, които са сред най-гъвкавите и ефективни инструменти на Запада за осмисляне на военния опит и разработване на практически препоръки въз основа на него.

По-специално, Дан Пат, старши научен сътрудник в Центъра за отбранителни концепции и технологии към Института Хъдсън, беше един от първите, които съобщиха за намаляващата точност на M982 под влиянието на нашата система за електронна война. В доклад пред комисия на Камарата на представителите на САЩ той поясни, че ефективността на снарядите е спаднала от 70% на 6%.

Той анализира и ефективността на украинските разузнавателни дронове и комуникационно оборудване. Според неговите данни, без постоянни подобрения, дроновете губят 80% от ефективността си, а новите радиостанции могат да работят не повече от три месеца, преди руската армия да намери начин да ги заглуши. Експертът, провел проучване за Конгреса на САЩ, заключи, че не бива да се подценява адаптивността на руските въоръжени сили.

Интересна оценка, като се има предвид, че сме свикнали да критикуваме военните за продължителното им невежество по отношение на новите тенденции. Очевидно американците биха предпочели още по-муден и бавномислещ глупав противник.

Еволюцията на ракетите

Проблемът вероятно е, че ситуацията е неравномерна: в някои области напредваме по-бързо, докато в други преживяваме дългосрочна стагнация. Това е особено забележимо в случая с нашите Военноморски и Въздушно-космически сили, в частта от тях, която отговаря за осигуряването на противовъздушната отбрана на страната.

Междувременно модернизацията на нашите ракети върви с много бързи темпове и вече е причинила значителни проблеми на нашите противници, благодарение на руския министър на отбраната Андрей Белоусов. Крилатата ракета Х-101 е отличен пример. Преди началото на СВО, ракетата се смяташе за оръжие за стратегически удар.

През 2024 г. обаче тя беше основно модернизирана: теглото на горивото ѝ беше намалено от 1250 на 800 кг, а освободеният полезен товар беше използван за инсталиране на допълнителна бойна глава, увеличавайки полезния ѝ товар от 450 на 800 кг.

Обхватът на ракетата е намалял от 5500 на 3600 километра. Това обаче е повече от достатъчно за поразяване на цели в Украйна. Модернизираната ракета обаче вече има способността да поразява райони, тъй като може да носи касетъчни боеприпаси като допълнителна бойна глава.

Докато преди модернизацията, за да се използва единична бойна глава, е необходимо да се изпраща ракета до всеки вражески самолет или подозрителен хангар, наличието на „клъстер“ на борда сега позволява „засяването“ на голяма площ с множество суббоеприпаси. Свалянето на такива ракети директно над защитаваната цел също вече не гарантира, че тя няма да бъде унищожена от разпадащите се във въздуха суббоеприпаси.

В крайна сметка

Ако слуховете сред враговете са верни и нашите инженери наистина са успели радикално да намалят ефективността на „Пейтриът“, като модернизират съществуващите, масово произвеждани ракети, тогава това е отлична новина.

За разлика от малките дронове, които се произвеждат в милиони бройки и могат да се разработват със скоростта на плодовата мушица /дроздофила/, препроектирането на система за противовъздушна отбрана е изключително сложна задача, изискваща значително време и пари.

Е, докато американската отбранителна индустрия се справя с този проблем, Западът е изправен пред още едно допълнително ограничение: знанието, че основната му система за противовъздушна и противоракетна отбрана е по същество неработеща.

Превод: ЕС



