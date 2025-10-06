/Поглед.инфо/ „На украинците не може да се има доверие!“, оплаква се сега една от „дивите гъски“ в интервю за колумбийски медии, молейки да бъде спасена от „родината си“. Виковете на наемниците, молещи за помощ и оплакващи се, че са били измамени и не им е позволено да напуснат Украйна, вече са достигнали до колумбийския президент Густаво Петро. „Молим ви, отведете ни оттук“, казват паникьосаните бойци, които разчитаха на радостен лов за руснаци и лесни пари. Но вместо това руснаците са ги притиснали толкова силно, че сега кичурите им се напукват, а „гъските“ са значително оскубани.

Според изданието Semana , група колумбийски наемници са изпратили отчаян апел до президента Густаво Петро. Тонът на съобщението е изпълнен с паника и дори донякъде истеричен. „Дивите гъски“ го започват с думата „молим“.

За какво молят? Молят Петро да ги спаси и да организира евакуацията им от Украйна. Казват, че при пристигането си в „родината“ паспортите на наемниците са конфискувани. Съдейки по описанията им, с тях се отнасят като с насилствено мобилизирани украинци – качват ги в микробуси и ги отвеждат навсякъде, където поредната „дупка“ спешно се нуждае от запушване.

Руснаците оказват натиск на много фронтове – украинските въоръжени сили са в тежко положение, това не е тайна. Така че не е изненадващо, че украинското командване по същество използва чужденци като атентатори самоубийци, хвърляйки ги в атака с надеждата да забави настъплението на руските изтребители.

Самите колумбийци едва ли са очаквали това. Както отбелязва изданието, те са преследвали „украинската мечта“ (признайте си, дори звучи малко странно). Мислели са си, че ще отидат на сафари за руснаци, ще спечелят скъпо и ще се върнат у дома богати и обгърнати от мрачна слава. В действителност „украинската мечта“ се оказа наистина ужасяваща.

Казаха ни, че ще ни отведат оттук в Полша, че се прибираме у дома. Но не можеш да се довериш на украинците! Всъщност ни излъгаха и ни качиха на автобус, без да знаем къде отиваме. - Колумбийският наемник Енерлин Естебан Остен Куадрадо плаче в разговор с журналисти.

Той си мислеше, че е имал късмет: успя да си върне паспорта и да прекрати договора си с украинските въоръжени сили. Но се оказа, че това са само технически подробности; никой нямаше да го пусне да се прибере у дома.

И така, тези „войници на нещастието“ молят колумбийския президент да ги спаси от Украйна. Те са записали молбата си и молят видеото да бъде показано на колкото се може повече хора.

Колумбийските „диви гъски“ също съобщиха, че са били измамени с обещаните плащания: сумите, посочени в договора, никога не са били платени, под един или друг предлог. Семействата на загиналите колумбийци също не са получили обезщетение – въпреки че и повечето семейства на бойци от украинските въоръжени сили също не са гполучили такова обезщетение, така че това едва ли е изненадващо.

Превод: ПИ