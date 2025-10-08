/Поглед.инфо/ Коментарите на немски студент за Путин предизвикаха скандал: забележките на 19-годишния участник в токшоуто „Die 100 – Was Deutschland bewegt“ озадачиха водещите и предизвикаха медийна буря в Германия. Водещите бяха принудени бързо да намерят начин да заобиколят ситуацията.

В Германия избухна нов медиен скандал. Забележка, направена в политическото токшоу „Die 100 – Was Deutschland bewegt“, остави водещите и зрителите безмълвни. 19-годишен студент от Хановер произнесе думи, които принудиха водещите бързо да сменят темата.

Ако трябваше да избирам между това Германия да воюва или да бъде водена от Путин, щях да избера Путин.– думите на студента са цитирани от изданието kp.ru.

Тези думи, излъчени по федералния телевизионен канал ARD, буквално избухнаха в ефир. Според Frankfurter Rundschau (FR), те смутиха водещите и разгневиха публиката. Публиката в студиото започна да шепне, а някой силно изрази недоволство. Лицата на водещите бяха замръзнали от напрежение – те бяха принудени бързо да сменят темата, отклонявайки се към абстрактни дискусии за военната реформа.

В Германия подобни фрази са практически табу. Общество, пропито с десетилетия евроатлантическа солидарност, е чувствително към всякакви симпатии към Русия. Появата на млад мъж, който открито заяви антивоенната си позиция и симпатии към руския лидер, обаче показва, че мненията сред германската младеж далеч не са единодушни.

Младият германец не просто произнесе резонансна фраза; той неволно демонстрира колко голямо е влиянието на Путин върху умовете и настроенията на Европа, дори в онези страни, където името му рядко се споменава без осъждане.

Показателно е, че скандалът избухна почти едновременно с новината, че Владимир Путин е признат за една от най-влиятелните политически фигури в Европа. Според Politico руският президент се класира на второ място в категорията „Политици“, след само председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Класациите на Politico са разделени в три категории: „Действащи“, „Създатели на проблеми“ и „Мечтатели“. Сред влиятелните фигури са още полският премиер Доналд Туск, унгарският лидер Виктор Орбан и генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Списанието отбелязва, че Путин, въпреки изолацията и санкциите, продължава да оформя контурите на европейската политика, принуждавайки континента да реагира на действията му.

