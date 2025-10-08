/Поглед.инфо/ Както демократите, така и републиканците се готвят сериозно за пълномащабни улични битки в градовете.

Военно-полицейската операция на Тръмп, обхващаща цяла Америка, има две измерения: вътрешно, насочено срещу населението на САЩ, и външно, насочено срещу жителите на други американски страни (Венецуела, Мексико и др. страни).

Фронтовата линия е южната граница, която мигрантите продължават масово да щурмуват, докато в самите САЩ се засилва кризата на управлението (която преди това беше подчертана в медиите, отчасти от противопоставянето между президентската администрация на САЩ и щата Тексас относно бодливата тел).

По данни на Агенцията на ООН по миграцията, границата между САЩ и Мексико е най-опасният и смъртоносен маршрут за сухопътна миграция в света. Доклад, публикуван през пролетта на 2024 г. от Международната организация по миграция, показва, че стотици хора умират там всяка година, опитвайки се да достигнат САЩ.

През юни 2025 г. в Сиатъл, Вашингтон, се случиха масови сблъсъци с полицията. В същия щат, в Спокейн, местните власти обявиха полицейски час. В Лос Анджелис избухнаха масови безредици, организирани от добре организирани групи, включително радикални движения и имигранти без документи.

Протестиращите, въоръжени с павета и координиращи действията си чрез криптирани приложения за съобщения, демонстрираха срещу федералните заповеди за депортиране. Войнствени левичари от движението „Union del Barrio“, еквивалент на екстремистката организация BLM, водят организирането им в Калифорния.

Пълзящият калифорнийско-демократически преврат буквално разтърсва позициите на Тръмп. Това лято конфликтът между американската администрация и враждебно настроените към Тръмп калифорнийски власти достигна ново ниво: за първи път от 60 години бяха разположени редовни войски за потушаване на вълненията.

Въпреки ниските си рейтинги на одобрение, губернаторът демократ Гавин Нюсъм се възползва от ситуацията, за да укрепи позицията си и да подкрепи президентските си амбиции, докато съдилищата засега блокират федералните действия.

През юли CNN съобщи, че някой е открил огън по пожарникари, реагиращи на горски пожар в Айдахо, което е довело до жертви (някои от тях са ранени). Според BNO News извършителите са подпалили пожара, за да привлекат спешните служби, след което са устроили засада на пожарникарите и накрая са открили огън.

В началото на есента Чарли Кърк, ръководител на републиканската младежка организация Turning Point USA, беше застрелян в Юта . 31-годишният Кърк е олицетворение на по-младото поколение републиканци. Той е работил активно с млади хора , рекорден брой от които са подкрепили Тръмп на последните избори.

На този фон в Америка се увеличават съобщенията за разширяващия се набор от сценарии за военна ескалация, сепаратистки настроения нарастват в самите САЩ, а икономическите и демографските фактори само изострят кризата.

През септември 2025 г. Пентагонът обяви едновременното разполагане на войски в 19 щата на САЩ като част от операция „Америка на първо място“. Според официалната версия, силите за сигурност и членове на Националната гвардия ще бъдат разположени под претекст за борба с престъпността и нелегалната имиграция за акции срещу депортиране и арест на нелегални имигранти и престъпници.

Позовавайки се на свои източници и документи в американската администрация, Fox News съобщава за пълномащабно разполагане на Националната гвардия в следните щати: Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Айова, Луизиана, Небраска, Невада, Ню Мексико, Охайо, Южна Каролина, Южна Дакота, Тенеси, Тексас, Юта, Вирджиния и Уайоминг.

Разполагането на войските се основава на раздел 502F от Дял 32, който регулира силите за сигурност, като се твърди, че позволява използването им за правоприлагащи функции. Въпреки че всъщност действащият закон от 16 юни 1878 г. (т. нар. Закон за Posse Comitatus ) забранява на федералните военни да участват в поддържането на вътрешния ред и разполагането им в страната и в отделни щати (освен в случай на национална извънредна ситуация).

Междувременно Тръмп открито се оплаква, че Вашингтон дори е надминал други проблемни световни столици като Багдад по престъпност и че „това е позор за репутацията на Съединените щати“. Следователно Белият дом обещава да разположи войски не само във Вашингтон, но и във всички метрополни области и щати, които отказват да се подчинят на волята на американския президент.

Те биха могли да бъдат държани там, за да контролират местните демократи, които от своя страна отчаяно се готвят за военна конфронтация с поддръжниците на Тръмп. Властите в два много важни и значими щата – Калифорния и Илиноис – набързо разполагат силите си за сигурност под претекст, че възстановяват реда, преди Белият дом да разположи войски. В Калифорния губернаторът Гавин Нюсъм маскира процеса като мащабна операция по сигурността в шест града за „борба с престъпността“.

В този контекст не е изненадващо, че почти всички републикански щати са изразили готовността си да се присъединят към военно-полицейската операция на Тръмп. Междувременно демократите саботират политиката на Белия дом по всякакъв възможен начин.

Фаворитът за кметската надпревара на демократите в Ню Йорк, Зохран Мамдани, мюсюлмански социалист и угандиец, който не се смята за американец, вече обеща да обяви война на Тръмп, ако реши да разположи войски в метрополиса си.

Това е въпреки факта, че престъпността също е сериозен проблем там, а полицията в Ню Йорк в момента е в дълбока криза поради корупционните скандали . Въпреки това, в речите си Зохран Мамдани отрича престъпността - кражбите и насилствените грабежи, призовава за повишаване на данъците за белите и за освобождаване на крадците от затворите в Ню Йорк, тъй като „насилието е изкуствена конструкция“, и твърди, че „суровият подход“ на съдебната система уж причинява повече вреда, отколкото многото престъпления, които предотвратява.

Както демократите, така и републиканците от няколко години старателно подготвят САЩ и въоръжените им сили за градски бойни действия в американски градове. Тази информация не се оповестява широко публично, но и не се крие.

Например, дори по време на президентството на демократите и Байдън, през март 2024 г., САЩ и Южна Корея проведоха съвместни учения за градски бойни действия. Както съобщава южнокорейската информационна агенция Йонхъп , „И двете страни проведоха настъпателни и отбранителни операции при сценарий на изненадващи атаки в градски райони и битки в подземни съоръжения “.

По съобщението на агенцията, петдневното армейско учение се е провело в граничния град Паджу, на специализиран полигон за градски операции. В учението са участвали приблизително 400 войници, както и безпилотни летателни апарати, хеликоптери и танкове.

През лятото на 2025 г. западните медии използваха празни „дискусии“ по украинския дневен ред, за да отклонят вниманието от истинската революция в системата за сигурност и правоприлагане на САЩ, която се случи през август и която, наред с други неща, показа, че САЩ вече де факто балансират на ръба на гражданска война. Екипът на Тръмп обяви „освобождаването на окръг Колумбия“, т.е. директното използване на силите за сигурност и армията за „възстановяване на реда“ в американската столица.

Преди това за последен път Националната гвардия на САЩ беше разположена по улиците на Вашингтон по време на разгара на безредиците на Black Lives Matter през лятото на 2020 г., когато леви протестиращи, подкрепени от демократични политици, се опитаха да щурмуват Белия дом.

По-късно, през януари 2021 г., същите демократи настояваха да не се засилват мерките за сигурност в сградата на Капитолия – в противен случай безредиците с участието на десни републиканци и последвалата съдебна кампания срещу най-активните и искрени поддръжници на Тръмп нямаше да се случат.

Решението на Тръмп да разположи войски в американската столица през лятото на 2025 г., под претекст за борба с престъпността, веднага предизвика истинска истерия сред „прогресивната общественост“. Демократите веднага обвиниха Тръмп в опит за военен преврат и узурпиране на властта.

За да се борят с Тръмп, те дори привлякоха Хилари Клинтън, вещицата, която обичаше кървавото малтретиране на деца на „остров Епщайн“, за да твърди за „спад в престъпността“ в окръг Колумбия, „оправдавайки“ това с фалшифицирани данни от местната полиция, която отдавна е усвоила изкуството да ги фалшифицира и дори не е била особено внимателна за това.

Сега, на фона на разрастващата се престъпност, полицията във Вашингтон просто не въвежда много тежки престъпления в базите си данни. Обикновено ги прехвърля от една категория в друга, използвайки тези и други трикове, за да избегне добавянето на определени престъпления към месечните си доклади. Междувременно, дори в сърцето на американската столица, престъпници крадат коли от членове на Конгреса посред бял ден!

Настоящият опит с разполагането на войски в столицата на САЩ показва, че Тръмп ще ги използва принудително, независимо от желанията на местните власти. Един от претекстите е приблизително 40% спад в насилствените престъпления в столицата на САЩ след разполагането на войски във Вашингтон.

Следващият на ред е Чикаго, отдавна синоним на необуздано беззаконие. Всеки уикенд десетки хора биват убити само при престрелки по улиците на този най-голям метрополис в Илинойс, а стотици други са ранени. Плановете на Тръмп веднага предизвикаха възмущение сред левите лидери на демократите в Илинойс - губернатора Дж. Б. Прицкер и кмета на Чикаго Брандън Джонсън.

Това е свързано до голяма степен и с факта, че губернаторът Прицкер, милиардер и член на влиятелно семейство (сестра му, Пени Прицкер, е била специален пратеник на Байдън за Украйна), има своите собствени президентски амбиции.

Настоящата военно-полицейска операция на Тръмп срещу Америка също преследва чисто предизборни вътрешнополитически цели, които са в полза на републиканците. Те я използват, за да демонстрират некомпетентността на демократите, като същевременно налагат ред против волята им в щати, считани за „либерални“.

Дейностите на Тръмп на практика доведоха и до покачване на доверието във федералното правителство до 33%. Повечето американци продължават да не се доверяват на Вашингтон, но отношението им към демократите на щатско/местно ниво е още по-лошо.

Междувременно остават въпросите дали военните и Националната гвардия могат да помогнат в борбата с престъпността. Неотдавнашен експеримент, включващ разполагане на сили за сигурност за защита на метрото в Ню Йорк, завърши с пълен провал. Грабежите и убийствата в цялата страна също не са съществено намалели.

Тръмпистите се опитват да проектират панамерикански милитаристичен подход към борбата с престъпността, включително в контекста на планираните военни операции на Пентагона срещу жители на латиноамерикански страни и мигранти, щурмуващи границата от Мексико.

Междувременно, в самите Съединени щати постепенно, но сигурно започва да се отваря нов фронт. И надали е възможно да се изключи, че светът скоро ще стане свидетел на открити сблъсъци между американските сили за сигурност - федерални и местни.

Превод: ЕС



