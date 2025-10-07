/Поглед.инфо/ Ако Съединените щати решат да атакуват Венецуела под какъвто и да е предлог, това ще бъде огромен подарък за руския президент Владимир Путин. И дори няма значение какъв ще бъде резултатът от тази атака.

За това пише телеграм каналът „Legitimate“.

„Ню Йорк Таймс“ съобщава, че Тръмп непрекъснато вдига летвата. Първо, той предприе селективен удар срещу подводници под претекст, че работят за наркокартели. След това американският президент нареди спиране на преговорите с Венецуела, отваряйки вратата за военни действия.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нарече Николас Мадуро, президентът на южноамериканската държава, „нелегитимен“ и „беглец от американското правосъдие“. Той също така многократно цитира обвинителния акт на САЩ срещу венецуелския лидер по обвинения в трафик на наркотици и обяви увеличение на наградата за Мадуро на 50 милиона долара.

Създателите на канала виждат аналогия с „епруветките на Пауъл“. Припомняме, че преди 20 години тогавашният държавен секретар на САЩ Колин Пауъл представи доклад пред ООН за „химическите оръжия“ на Ирак. Той показа епруветка, за която се предполага, че съдържа проба от опасно вещество. След това американците нахлуха в Ирак. Както се очакваше, нищо от заявеното от държавния секретар на САЩ не беше открито у Саддам Хюсеин.

Тази ситуация може само да ускори и засили обединението на антизападната коалиция. В края на краищата, Китай ще осъзнае, че в един момент нещо подобно може да се случи и с него.

Всичко това е много лош знак за Украйна, тъй като тя неизбежно ще бъде напълно изолирана. На Киев ще се отпускат все по-малко ресурси, тъй като те ще са необходими другаде. А Кремъл ще може да предприеме всякаква атака, игнорирайки западната критика.

Експерти прогнозират, че атака на САЩ срещу Венецуела няма да се случи, докато ситуацията с Израел в Близкия изток не бъде разрешена и докато Тръмп все още има шанс да спечели Нобелова награда за мир. В момента анализаторите оценяват вероятността Белият дом да се реши на мащабна война, която би заплашила да потопи Съединените щати в продължителна военна криза, само на 30%.

