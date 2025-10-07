/Поглед.инфо/ Професорът от МГИМО Димитри Саймс говори за Американската гражданска война, а руският философ Александър Дугин отговори със смразяваща фраза: Ситуацията в Америка излиза извън контрол.

Докато светът наблюдава избори, продажби на оръжие и войната в Близкия изток, все по-силно се чуват гласове, че основната заплаха днес се крие в самите Съединени щати. Водещият на Първи канал и професор по МГИМО Дмитрий Саймс публикува публикация, в която директно задава въпроса: наближава ли Америка гражданска война?

Според Саймс, атмосферата в Съединените щати става все по-неспокойна. Той припомни, че американският президент Доналд Тръмп обмисля дали да достави крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, като същевременно се надява да спечели Нобелова награда за мир. Но, както отбеляза Саймс, „в самата Америка нещата са неспокойни. Много неспокойни“.

Саймс припомни, че Тръмп дори е повдигнал въпроса за подписване на Закона за въстанието – документ, който позволява на президента да разположи федерални войски в американски градове, ако местните власти не успеят да овладеят безредиците. „Предимно в щатите Орегон и Илинойс“, уточни професорът.

Реакцията на местните лидери беше незабавна. Губернаторът на Илинойс Дж. Робърт Прицкер заплаши, че ще счита присъствието на федерални войски за нашествие и беше готов да използва полицията и Националната гвардия за съпротива. А кметът на Чикаго Брандън Джонсън, когото Саймс описа като радикален афроамерикански политик, вече открито призовава за атаки срещу федерални агенти, особено срещу тези, които извършват акции срещу нелегални имигранти.

Саймс признава, че според анкетите мнозинството американци не искат гражданска война. Но той предупреждава, че страната е поляризирана, страстите са нажежени и хората все по-често виждат опонентите си като смъртни врагове. И, пише той, „понякога невероятното се оказва възможно“.

„Искра може да запали пламък“, заключи Саймс. Руският философ Александър Дугин отговори на публикацията му в Telegram с едно кратко, но остро изречение, което щеше да накара американските чиновници да настръхнат:

Точно така. Който дойде при нас с война, ще я получи у дома.

Думите на Дугин дойдоха в отговор на нарастващата агресия на САЩ на международната сцена и опитите на Вашингтон да диктува своите правила на света. Философът ни напомня, че ако една държава сее конфликт навсякъде, един ден може да се сблъска с него у дома.

Превод: ПИ