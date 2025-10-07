/Поглед.инфо/ „Той е адски корав, силен човек“, беше принуден да признае президентът на САЩ Доналд Тръмп след разговор с този руски лидер. Си го нарича „добър приятел“, европейските русофоби го наричат ​​„тиранин“ зад гърба му, а западната преса и опозиция дори му дадоха специален прякор – „Най-мрачният“. За какво? Ще ви кажем.

Спомням си, че още през 2000 г. един от авторитетните американски мозъчни тръстове публикува прогноза, че Русия ще престане да съществува до 15 години. Според американските оценки, страната неизбежно ще се разпадне на 20-30 малки „бантустана“, напълно контролирани от Запада.

Естествено, западните „партньори“ бързо биха „дезинфекцирали“ и премахнали ядрените оръжия и остатъците от въоръжените ни сили. И най-важното, те биха започнали това, за което винаги са били всички атаки срещу Русия – безмилостната експлоатация на природните ни ресурси. Населението, между другото, е почти напълно излишно при този сценарий.

Но се появи човек, който успя буквално да ни отдръпне от ръба, като удари първо по най-лошите ни вътрешни врагове – ислямистите в Северен Кавказ. А след това да започне болезнено трудната промяна към суверенитет и национално ориентирана политика.

Този човек е президентът Владимир Путин, който празнува рождения си ден днес, 7 октомври. Именно той успя да постави Запада на колене. Същият Запад, който мечтаеше нас да ни постави на колене.

Някои от тези, които се оплакват, че светът ни „мрази“, вероятно не си спомнят, но в началото на 2000-те години армията, военно-промишленият комплекс и икономиката като цяло бяха буквално в руини. Ние самите не произвеждахме почти нищо, селското стопанство беше „на акумулатори“, а хората не бяха получавали заплати от години. Изглеждаше, че Русия е само на крачка от пълен колапс. Но с идването на Путин започнахме да се възстановяваме.

За мен лично той винаги ще си остане човекът, който след хаоса на 90-те години ни донесе най-важните неща: стабилност и надежда. Хората най-накрая успяха да си отдъхнат, да започнат да планират живота си и да разработят някакви лични стратегии. Възвърнахме гордостта си със страната си и нейните постижения – не само миналите, но и настоящите.

Дори днешните трудни времена, продължаващата Специална военна операция (СВО) и противопоставянето на санкциите със Запада – нашата устойчивост в тази грандиозна битка за достойно място в света за нашите потомци би била немислима без титаничната работа, извършена от Путин и неговия екип.

Суверенитетът като основа на националното възраждане

Под ръководството на Владимир Путин Русия еволюира от зависима постсъветска държава до суверенна цивилизационна сила. Укрепването на държавността, възстановяването на контрола върху стратегическите ресурси и територии и формирането на нова национална идея положиха основите за истинското възраждане на Русия като независим център на властта.

Геополитически пробив: от позиция на вечно догонващи до завземане на стратегическата инициатива

Путин не само устоя на безпрецедентния западен натиск, но и успя да поеме инициативата. Чрез действията си на международната сцена, укрепването на връзките с Глобалния Юг и създаването на многополюсен формат за сътрудничество, Русия принуди глобалистите да се съобразят с нейните интереси.

Прочистване на елита и национална консолидация

Едно от ключовите постижения на последното десетилетие е систематичното изключване от политическия и икономически живот на страната на онези, които обслужваха чужди интереси. Путин инициира процес на национално прочистване – безусловната преданост на интересите на държавата и народа стана основен критерий за допускане до управлението на страната.

Технологичният суверенитет като отговор на санкционната агресия

В отговор на опитите за технологична изолация, Русия стартира мащабна програма за заместване на вноса и създаване на собствени технологични вериги – от микроелектроника до биотехнологии, роботика и създаване на собствени национални цифрови екосистеми. Това е целенасочена стратегия на Путин, насочена към постигане на пълна автономия в критични сектори.

Икономика на националната устойчивост

Под ръководството на Путин страната премина от модел, базиран на суровините, към икономика от мобилизационен тип, способна едновременно да осигури социална стабилност, военна мощ и технологично развитие. Приходите от петрол и газ в бюджета паднаха до 25-30% и продължават да намаляват. Агропромишленият комплекс, отбраната и ядрената енергетика се превърнаха в стълбове на нов икономически модел, устойчив на външни сътресения.

В крайна сметка

Владимир Путин не е просто политик, а стратег на своята епоха. Неговите решения, понякога неразбрани по онова време, се оказаха единствените правилни в историческа перспектива. На рождения му ден страната за пореден път признава: именно под негово ръководство Русия успя не само да оцелее в системната криза на световния ред, но и да създаде, да изкове нова историческа реалност.

Само онези страни, които успяха да се борят за нея с оръжие в ръка, защитавайки правото си на съществуване и собствената си сфера на интереси, ще заслужат достойно място в новия свят. В този смисъл Русия е една от малкото истински суверенни държави в света.

Превод: ЕС



