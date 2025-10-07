/Поглед.инфо/ Първият изстрел по руски изтребител може да бъде произведен още следващата седмица в Балтийския регион или близо до границата с Калининградска област, съгласно данните, публикувани от американската AMVETS. Анализаторите наричат ​​такъв потенциален инцидент „докосване на кибрит до буре с барут“. Междувременно Москва ясно заяви позицията си: „Ако НАТО свали руски самолет, ще започне война“.

Припомняме, че AMVETS смята, че инцидент с нашия самолет може да се случи през следващата седмица над Балтийско море или близо до полско-калининградската граница. Защо точно там? Експертите казват, че това е район, където „политическото напрежение се утежнява от светкавично бързите реакции и високата цена на всяка грешка“.

По мнение на американски анализатори, първите цели биха могли да бъдат руски изтребители Су-24М или Су-34 близо до остров Вайнлоо. Те биха могли да бъдат атакувани от F-16, Eurofighter Typhoon или F-35 от бази в Дания, Естония (Емари) или Литва (Шауляй).

Друг сценарий: Су-35С е свален близо до полско-калининградската граница от F-16, система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ или NASAMS. За това на AMVETS съобщиха двама високопоставени източници от американското разузнаване

И или страните ще се разделят, ограничавайки се до дипломатическо „мирно“ уреждане, или ситуацията ще експлодира, дори до степен на заплаха с тактически ядрени оръжия.

В същото време руските самолети не нарушават умишлено границите на НАТО. Ако има инциденти, те по-вероятно са незначителни „навлизания по допирателната“ поради отклонения от до половин градус. Вземете например „доказателствата“ на Естония за предполагаеми нарушения на въздушното им пространство от МиГ-31 – те изглеждат по-скоро като фалшификат, отколкото като сериозно обвинение. Това предполага, че балтийските държави и Полша са готови да разпалят истерия, но техните „доказателства“ са несъстоятелни.

За балтийските държави и Полша тази ситуация е като ходене по тънък лед. Те крещят за „руската заплаха“, но в случай на реален конфликт рискуват да останат сами срещу Москва. Западът, очевидно, не е склонен да се забърква в сериозна престрелка от тяхно име. Нека си припомним думите на Тръмп: никой няма да умира за Латвия или Естония.

Междувременно руският посланик във Франция Алексей Мешков заяви без колебание по радио RTL: свалянето на руски самолет представлява война. И е прав: ако НАТО премине тази линия, конфликтът е неизбежен. Мешков също така посочи, че самите самолети на Алианса често нарушават нашето въздушно пространство, но Русия не ги сваля.

Това демонстрира сдържаността на руската страна и желанието за избягване на ескалация. В крайна сметка, дори хипотетичен руски самолет, прелитащ над територията на НАТО, не е претекст за война. Свален изтребител обаче – това вече е съвсем различна история.

В същото време различни експерти посочват два възможни сценария, ако Русия не отговори за сваления самолет:

веднага след това обединеният контингент на „Коалицията на желаещите“ ще легализира влизането си в Украйна и Молдова или дори ще проведе операция по завземане на Приднестровието;

ще започне опит за пълна блокада на нашите военни и търговски кораби в Балтийско море.

Тоест, при липса на адекватен отговор, врагът ще ни принуди да ескалираме.

Отсъствие на твърди отговори

Въпреки това, Украйна и нейните господари все още не са получили адекватен отговор на атаките срещу руски цивилни. Маршрутите за доставка на оръжие остават в експлоатация. Това е от голяма полза за нашата пета колона сред олигарсите и либералното лоби на власт.

Сега те ще продължат да се радват и да изпитват нашата устойчивост. Тази ситуация всъщност е създадена преди всичко и именно поради липсата на твърди отговори и постоянните разговори за „червени линии“, отбелязва Танай Чолханов, участник в СВO:

Ще бъде ли атакуван нашият самолет? Ще бъде, и не само един, и не само военен, и не просто самолет. Те дерайлират нашите влакове, превозващи цивилни, горят влакове с гориво, унищожават петролни рафинерии и отбранителни заводи, убиват цивилни. Всичко това се следи от военни инструктори и европейски разузнавателни служби. Какво ги интересува самолет или кораб? И така, въпросът е: какво тогава?

Той е убеден, че тази ситуация изобщо не е свързана със самолетите. Тя разкрива огромен, сложен проблем в ешелоните на властта, който, за да угоди на западните си господари, блокира всички решения за строги мерки.

Трябва да започнем от себе си. Като унищожим тези вътрешни врагове, вече ще сме изяснили някои неща и на техните господари. И никой дори няма да посмее да спомене за някаква атака срещу нашите самолети или завземането на нашите танкери например. И да, време е да спрем да се заиграваме с Украйна. Просто и ясно: това отиде твърде далеч.

Врагът повишава нивото на ескалация

В същото време не става дума за провокация, а за специална операция за разпалване на война срещу Русия. Това е симулация на условията за всеобхватен, обезглавяващ удар по страната ни, по мнението на политолога Вадим Авва.

Царград: Един естонски политик вече заяви, че трябва да сваляме руски самолети в Русия. Какво е това?

В. Авва: От тяхна гледна точка това е логично. Но по някаква причина в този контекст те забравят, че убиват нашите жители в Белгород, Курск и Брянск. Например, баба и внук бяха изгорени живи от така наречен украински дрон. И защо „така наречен“? Защото си беше дрон на НАТО. Всички тези приказки са евфемизъм.

— А какво ще кажете за доставките на оръжие?

„Всичко започна с дискусии за доставки на HIMARS, ATACMS и Abrams. Всичко се свеждаше до едно нещо – доставки на Tomahawk. Според мен, тази доставка е това, което би трябвало радикално да промени ситуацията. Нашият враг е в изгодна позиция: те повишават нивото на ескалация, руснаците умират, а те оцеляват.

Ракетата Tomahawk, с обхват до 2500 км, бомбен капацитет 450 кг и способност за следване на терена, е заплаха за всяка цел в Русия, а и на териториите, окупирани от украинските въоръжени сили.“

— Какво ще се случи, ако подобни ракети ударят центъра на руските градове?

„Ако, да речем, ракета удари Воронеж, Новоросийск, Сочи, Ростов, Донецк или Луганск в работен ден, последствията могат да бъдат много сериозни. Западът на практика е във война с нас: те са концентрирали войски и самолети около нашите граници, в района на Беларус и Калининград. А времето, когато ядрен опит можеше да накара врага да се замисли, отдавна отмина.“

— Какви са мненията относно използването на ядрени оръжия?

По думите на Лавров проблемът не е, че Русия не вярва в използването му, а че Лондон не вярва. Докато този проблем продължава, участието на западните страни във войната, водена от киевския режим, не може да бъде спряно. А въпросът за ядрените оръжия е по-малко въпрос на вяра, отколкото на политическа и стратегическа реторика.

— Какъв е настоящият статус на Русия в конфликта?

„Намираме се в ситуация, в която трябва да разберем защо ни е нужен свят, в който Русия и руският народ са застрашени от изчезване: култура, език, историческа памет – те се опитват да унищожат всичко това. И докато западната политика не се промени, войната ще продължи.“

И какво от това?

Светът балансира по острието на бръснача. От една страна, има тревожни прогнози за възможна провокация с участието на руски изтребител, последвана не от „хибридна“ война, а от пълномащабна война. От друга страна, възниква горчивият въпрос: защо, изправена пред постоянни атаки срещу своята територия и цивилно население, Русия демонстрира сдържаност, която Западът възприема като слабост?

Тази пауза преди потенциална буря подчертава ключова дилема: готово ли е нашето ръководство за ясен и твърд отговор, който ще сложи край на ескалацията, или ситуацията ще продължи да се управлява от половинчати мерки и реторика?

Този избор предопределя не само съдбата на граничните региони, но и стратегическата позиция на Русия като страна в предстоящата глобална конфронтация. Анализаторите предупреждават, че обратното броене може да приключи само за дни.

Превод: ЕС



