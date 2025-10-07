/Поглед.инфо/ Китайски изследователи обявиха, че за първи път са записали целия процес на излюпване на зелени морски костенурки на плажовете на рифа Юншу, част от островите Нанша в Южнокитайско море.

Изследователският екип от Интегрирания изследователски център за рифове и островни науки към Китайската академия на науките е установил, че след 52-дневен естествен инкубационен период яйцата успешно са се излюпили. През юли изследователите забелязват място за гнездене на зелена морска костенурка на рифа Юншу и впоследствие създават зона за наблюдение и защита в района. През целия инкубационен период те провеждат ежедневно наблюдение на състоянието на плажа и морската вода, като систематично събират екологични данни.

Учените заявиха, че ще интегрират новосъбраните данни за излюпването и околната среда в своята база данни, за да подкрепят възстановяването на популациите на зелените морски костенурки и да предоставят ценна информация за опазването на околната среда на островите и рифовете в Южнокитайско море.

Зелените морски костенурки са класифицирани като защитен вид от първа категория в Китай.