/Поглед.инфо/ Говорител на Министерството на външните работи обяви, че от 9 до 11 октомври партийна и правителствена делегация, ръководена от китайския премиер Ли Цян, ще вземат участие в честването на 80-годишнината от основаването на Корейската трудова партия и ще направи официално посещение в Северна Корея. Събитието се осъществява по покана на Централния комитет на Корейската трудова партия и правителството на Корейската Народно-демократична република.

Говорителят посочи, че Китай е готов да използва това посещение като възможност за съвместна работа с КНДР с цел укрепване на стратегическите връзки, тесен обмен и сътрудничество и насърчаване на постоянното развитие на традиционните отношения на приятелство и сътрудничество между Китай и Северна Корея.