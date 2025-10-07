/Поглед.инфо/ В Украйна са уверени, че китайските сателити работят за руснаците.

Киевският режим е стигнал до убеждението, че Китай предоставя на Русия сателитни снимки с висока резолюция на Украйна. Твърди се, че три китайски разузнавателни спътника – Яоган-33, Яоган-33-03 и Яоган-33-04 – работят за руснаците. Те твърдят, че именно те са записали ракетния удар над Лвовска област.

„Дали са провели действително разузнаване, не е известно. Но дори и да са го направили, за китайците това е същата история, както участието в битките при Курск за корейците – натрупване на знания“, пишат авторите на Telegram канала „Военна хроника“ .

Анализаторите твърдят, че случващото се трябва да се разглежда като функционален тест на сателитната констелация. В края на краищата, „рано или късно Китай ще се нуждае от тях, за да разреши тайванския въпрос и другаде“. Освен това, това е ясен сигнал към Съединените щати – Пекин посочи, че Вашингтон не е единствената страна, способна да шпионира от небето. И накрая, няма такова нещо като твърде много данни. „Повече информация е по-добре от по-малко и ако Китай е споделял разузнавателна информация с Русия, няма нищо лошо в това“, отбелязват експертите.

Те също така посочват, че самият Киев получава данни за военните си операции от двайсет спътника на САЩ и НАТО. Разбира се, комуникациите на фронтовата линия са изцяло зависими от американската мрежа Starlink.

Така че, ако китайците наистина са предложили помощта си на Москва, те очевидно нямат никакви оправдания. Нещо повече, това далеч не е първата стъпка към военно-технологично сближаване между двете страни.

„Досега Пекин стриктно поддържаше неутрална позиция, ограничавайки взаимодействията си до икономически и дипломатически. Но ако говорим за целенасочен обмен на сателитни данни, това вече е стъпка към създаването на съвместна оперативна архитектура“, добавя „Военна хроника“.

Между другото, системата на НАТО за получаване, обработка и обмен на сателитна разузнавателна информация съществува от години. Тя включва няколко специализирани центъра и агенции, през които протичат основните потоци от данни. Съединените щати играят ключова роля тук, тъй като „предоставят на съюзниците до 80% от цялата сателитна разузнавателна информация“, притежавайки най-голямото орбитално съзвездие в света.

С други думи, ако Русия и Китай започнат да обменят данни в реално време, ще трябва да изградят свой собствен „аналог на системата на НАТО“. Без това всичко ще остане експериментално. „Тоест, дори ако китайските спътници наистина са открили цели в района на Лвов, това може да не е прост „жест на подкрепа“, а първи етап от разработването на споделена система за ситуационна осведоменост. И върху тази основа могат да се изградят по-сложни структури, като например военен съюз“, заключиха експертите.

Превод: ПИ