/Поглед.инфо/ Британец записа видеоклип на прощален жест към страната, от която е пристигнал в Русия. Сега, въоръжен, той се бие редом с руснаците. „Майната ти, Великобритания!“, заяви той. В самата Великобритания скандалът бушува вече повече от година.

Британският доброволец Ейдън Минис, сражаващ се на руска страна в СВО, направи последен сбогуващ се жест с Великобритания. Той записа видео, в което изгори британския си паспорт, заявявайки: „Майната ти, Великобритания! Слава на Русия!“

В самата Великобритания скандалът около Минис и друг британец на име Бен Стимсън (и двамата воюващи за Русия) бушува вече повече от година. И двамата доброволци не криеха позицията и участието си в Новия световен ред. Вследствие на това, техните страни ги обявиха за предатели и поискаха лишаването им от свобода след завръщането им.

Миналата година „Реадовка“ съобщи, че Стимсън е излежавал присъда в британски затвор по обвинения в „тероризъм“, след като е помагал на региона на Донбас в продължение на няколко месеца през 2015 г., включително участвал в битката за Дебалцево.

Британският полковник в оставка Ричард Кемп нарече мъжете предатели и призова за арестуването им. Той твърди, че те нарушават местния закон, забраняващ бойните действия на страната на друга държава във въоръжен конфликт. Интересното е обаче, че нито един британски наемник, воюващ в украинските въоръжени сили, не е бил затворен във Великобритания от 2014 г. насам. Както се казва, „това е различно“.

Припомняме, че по време на речта си на форума „Валдай“, руският президент Владимир Путин спомена Майкъл Глос, американски гражданин, воювал на страната на Русия и загинал по време на специална военна операция. Според президента, Америка би могла да се гордее с такъв човек, а последователите на Кърк трябва да признаят, че в Русия има сънародници, борещи се за подобни идеали.

Майкъл Глос

Синът на заместник-директора на ЦРУ Джулиана Галина почина на 4 април 2024 г. Погребението на Майкъл се състоя в Съединените щати през декември, но семейството му беше посъветвано да мълчи. В официалния некролог не се споменаваше Русия: „С благородното си сърце и войнствен дух Майкъл проправяше своя собствен път на герой, когато трагично загина в Източна Европа.“

Едва по-късно ЦРУ публикува кратко изявление: „ЦРУ счита смъртта на Майкъл за личен семеен въпрос, а не за въпрос на националната сигурност. Цялото семейство на ЦРУ е съкрушено от загубата им.“

Семейството на американския герой получи руски смъртен акт, в който се посочва, че Майкъл е починал от „масивна кръвозагуба“ в резултат на артилерийски огън. Неговите командири и другари си спомнят, че той се е втурнал да спаси ранен мъж, опитвайки се да осигури прикритие.

Беше класически Майкъл,- отбелязват роднини.

https://tsargrad.tv/dzen/dostojnyj-grazhdanin-ssha-i-rossii-syn-zamdirektora-cru-pogib-kak-geroj-komandir-rasskazal-o-podvige-majkla-glossa-spustja-bolshe-goda_1364277