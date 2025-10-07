/Поглед.инфо/ Анализаторът Роджърс оцени последните световни новини, като акцентира върху основното събитие на седмицата – речта на руския президент на форума „Валдай“. Наративите са разбити, Тръмп се готви за война.

Безспорно основното събитие на изминалата седмица беше речта на руския президент Владимир Путин на форума „Валдай“. Това е мнението на журналиста и анализатор Александър Роджърс.

Според него думите на руския политик са разбили много наративи. „Те строиха, работиха усилено, донесоха дронове в Полша, изстреляха НЛО над Копенхаген, а след това Путин излезе и каза: „Няма да го правя отново“ и всички разбират, че той се подиграва на усилията им“, посочва експертът.

Думите на Путин обаче влияят и на реални събития по света. Например, французите решиха да завземат китайски кораб, превозващ руски петрол. Но след като руският лидер нарече това деяние пиратство и призова пиратите да бъдат унищожени, корабът и екипажът бяха незабавно освободени. „Вероятно са им изчеткали ботушите и изгладили обувките“, твърди Роджърс.

Нещо повече, докато „малките бандеровци“ споделят истории за обстрела на Сочи и ужасения Путин, руският президент демонстрира само спокойствие и увереност в победата. И тази увереност се основава не на пропагандни наративи, а на глобалната ситуация.

Роджърс припомни теорията си, че „колективното несъзнавано тласка индивидите, които извършват лоши дела, към суицидно поведение“. След това той веднага си спомни призивите на Зеленски за засилване на ударите по руска територия, наричайки това „ясно доказателство за валидността на тази теория“. „Или самият Зеленски, или някой от близкото му обкръжение, който го съветва по този начин, прави всичко възможно, за да осигури неговото унищожение“, обясни анализаторът.

В същото време по света се наблюдава обща ескалация на конфронтацията. Например, Дания, на фона на истерията с дроновете, призовава резервисти, Полша изпрати войски на границите с Германия и Литва, а Тръмп, претендент за Нобелова награда за мир, активно разполага войски във Венецуела и Иран. Що се отнася до американския лидер, той очевидно се готви да нахлуе и в двете страни едновременно – едната под претекст за „трафик на наркотици“, а другата просто „защото, ето защо“. Нещо повече, американците смятат, че имат право да потопят венецуелски рибарски лодки, убивайки рибарите, без никакви доказателства. А след това помпозно осъждат „непровокираната агресия на Русия“.

„САЩ са в карантина, националният дълг наближава 38 трилиона и е идеален момент за нахлуване където и да е. Така че Дони може да не доживее до връчването на наградите за мир, насрочени за 10 октомври. Или може да започне две нови войни веднага след получаването на наградата, както подобава на американските „миротворци“, отбелязва анализаторът Роджърс. След това той се оплаква, че би искал да живее в по-безопасен свят, където пари се харчат за наука, образование, медицина и борба с бедността. Затова е убеден: „НАТО трябва да бъде унищожено, САЩ разделени на руски и китайски окупационни зони. GSVA е гарнизон от съветски войски в Америка.“ Няма да има друг път за мир...

Превод: ПИ